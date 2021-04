Avelo Airlines: arriva la nuova compagnia aerea ultra low cost. Tutte le info.

Continuano gli investimenti nel trasporto aereo, in vista di un miglioramento della situazione pandemica. Gli operatori di settore sono fiduciosi sul futuro grazie all’avanzamento della campagna vaccinale, che nei Paesi con un maggiore numero di vaccinati ha portato a un crollo non solo di decessi e ricoveri ma anche di infezioni.

Così le compagnie si riorganizzano, aumentano rotte, frequenze di voli e aprono nuove basi. C’è ottimismo già per la prossima stagione estiva, che dovrebbe segnare il passo con la ripresa dei viaggi per turismo, si spera. Sono soprattutto le compagnie aree low cost che stanno investendo sulla ripresa dei viaggi nei prossimi mesi, promuovendo numerose offerte per l’estate ma anche per l’autunno.

L’ultima notizia riguarda la nascita di una nuova compagnia aerea, la Avelo Airlines, che si presenta come compagnia ultra low cost, a tariffe super scontate. Ecco cosa bisogna sapere.

Riguarderà il mercato statunitense dei voli low cost ma si è sollevato subito un grande interesse sulla nuova compagnia Avelo Airlnes, che si presenta come ultra low cost dei voli. La compagnia aera sarà operativa dal 28 aprile sulla costa occidentale degli Stati Uniti.

Avelo Airlines effettuerà collegamenti tra aeroporti minori, con aeromobili Boeing 737-800 che partiranno dall’aeroporto di Hollywood Burbank, la prima base della compagnia aerea. Gli aerei stanziati nello scalo fuori Los Angeles saranno inizialmente tre, ciascuno da 189 posti. La compagnia punta comunque ad aumentare la sua flotta a sei aeromobili entro la fine dell’anno e ad assumere circa 400 dipendenti. Le rotte iniziali sono 11.

I voli di Avelo Airlines sono promossi con tariffe di sola andata da 19 dollari a persona.

Sebbene la compagnia serva esclusivamente il mercato interno americano, con voli domestici verso località minori o aeroporti secondari, può interessare comunque i viaggiatori europei quando torneranno negli Stati Uniti. Sarà un modo economico per spostarsi da una parte all’altra di una zona comunque grande del vasto Paese. Volare da una città all’altra, spendendo poco, nell’esplorazione del sempre affascinante Ovest degli Usa sarà un’opportunità per tutti.

La nuova compagnia Avelo Airlines è stata fondata da Andrew Levy, già manager di United Airlines, co-fondatore ed ex presidente di Allegiant Airlines.

