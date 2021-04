Atp Montecarlo, torneo sospeso: motivi e recupero delle partite

Tabellone stravolto nella giornata odierna all’Atp di Montecarlo, torneo sospeso per pioggia: motivi e recupero delle partite.

Caos nel tabellone odierno delle sfide dell’ATP di Montecarlo, torneo Masters 1000 il cui nome completo è Rolex Monte-Carlo Masters. Il torneo è iniziato ieri domenica 11 aprile, con la finale prevista una settimana più tardi alle ore 14.30. In una settimana, un concentrato di sport ed emozioni, ma ecco arrivare subito lo stop al torneo, a causa del maltempo.

Leggi anche –> Atp Montecarlo, gli italiani in gara: orari, partite, tabellone, programma

Dopo il trionfo di ieri all’ATP 250 di Cagliari da parte di Lorenzo Sonego, il quale ha fatto l’all-in grazie all’impresa del giorno prima nel doppio insieme ad Andrea Vavassori, il tennis si prepara a un’altra settimana intensa, con diversi italiani al via a caccia dell’impresa. Impresa in un Masters 1000 che è stata sfiorata a Miami la settimana scorsa da Jannik Sinner.

Leggi anche –> ATP Cagliari: Sonego e Vavassori vincono la finale del doppio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Torneo ATP Montecarlo sospeso: quando verranno recuperate le sfide

Ci sono ben sette italiani in questo torneo già nel tabellone principale: Fabio Fognini, che è il detentore avendo vinto al termine di una cavalcata storica l’edizione 2019, l’ultima pre-Covid; Matteo Berrettini, in grande attesa del rilancio; Jannik Sinner, ormai più che una promessa del nostro tennis; Lorenzo Sonego, fresco vincitore in Sardegna; Lorenzo Musetti che ha conquistato la wildcard, quindi gli outsider Salvatore Caruso, n.87 ATP ed undicesima testa di serie, e Stefano Travaglia. Ci sono poi Marco Cecchinato e Thomas Fabbiano che arrivano dalle qualificazioni.

Proprio durante una sfida che vedeva in gara un italiano, la promessa azzurra Lorenzo Musetti, a causa del maltempo è stato fermato tutto. Continua a piovere a Montecarlo e questo significa che potrebbe saltare gran parte se non tutto il programma odierno di incontri. Nelle prossime ore ne capiremo qualcosa in più, ma nel frattempo non vi sono certezze sui recuperi.