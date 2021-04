Atp Montecarlo, Musetti contro Karatsev: dove vederla in streaming e in tv

Si parte con l’Atp Montecarlo: Lorenzo Musetti affronterà Aslan Karatsev al primo turno del Masters 1000, ecco dove seguirlo in streaming e in tv

Tutto pronto per l’Atp Montecarlo. Il tennista italiano, classe 2002, Lorenzo Musetti sarà protagonista a partire dalle 11:00 contro Aslan Karatsev al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Sarà una sfida dura contro l’esperto giocatore russo, dopo che l’italiano è stato eliminato ai quarti di finale al torneo ATP 250 di Cagliari. Il tabellino sarà durissimo, ma il giovanissimo tennista cercherà di farsi rispettare nonostante tutto: attualmente si trova al numero 84 in classifica ed affronterà il numero 29 al mondo. Non ci sono precedenti tra i due. In questo 2021 il russo può vantare già 13 vittorie e 3 sconfitte con il trionfo nel torneo ATP 500 di Dubai e la semifinale persa nello Slam a Melbourne contro Djokovic.

Atp Montecarlo, Musetti Karatsev: dove seguirla in tv

Chi vincerà questo duro confronto, affronterà al secondo turno il forte greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 4 del tabellone. La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e/o Sky Sport Arena (canale 204). In streaming è possibile vedere le magie del tennista italiano anche sulla piattaforma streaming di Sky, Sky Go. Appuntamento da non perdere a partire dalle 11:00 oggi, lunedì 12 aprile 2021.

