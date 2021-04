Test emotivo, ciò che vedi per primo dice chi vorresti diventare

Questo test emotivo è finalizzato a fare emergere il tuo desiderio più pressante al momento, svelando ciò che vorresti diventare.

Sarà capitato ad ognuno di voi di passare un periodo in cui tutto sta andando per il meglio ma nel quale provare in ogni caso un senso di profonda insoddisfazione. In alcuni casi tale senso di disagio è legato a qualche aspetto della vostra vita che, sebbene non si possa definire negativo, è comunque meno apprezzato di quanto non lo fosse in passato. Potrebbe trattarsi di un lavoro in cui non trovate più i giusti stimoli o nel quale non vi sentite apprezzati come vorreste o meritereste.

Chiaramente questa insoddisfazione può riguardare anche la sfera sentimentale. Molte volte nelle coppie si creano delle routine comportamentali che a lungo andare possono essere stancanti per uno o entrambi i componenti. In altri casi si può trattare semplicemente di un’insoddisfazione di fondo, dovuta al fatto che ci si è resi conto che potremmo mettere a frutto in maniera più profittevole o soddisfacente il nostro tempo.

Test: cosa vorresti diventare?

Il test di oggi si prefigge proprio lo scopo di individuare il motivo di questa insoddisfazione, l’aspetto della vostra vita che più di ogni altro dovreste cambiare e che per il momento non avete ancora scorto. Per farlo vi si chiede solo di indicare quale dei tre elementi presenti nella figura che trovate in cima al pezzo notate per primo.

La serratura

Se la prima cosa che avete notato è la serratura, significa che siete alla ricerca di una persona che vi faccia sentire amati. Avete bisogno di attenzioni, di un rapporto sincero e trasparente che vi dia fiducia in voi stessi e nell’umanità. Una volta stabilita questa connessione sentimentale, potrete tornare a svolgere qualsiasi cosa al meglio delle vostre potenzialità.

La donna

Se la prima cosa che avete notato è invece la donna che si vede all’interno della serratura significa che non siete soddisfatti del percorso di studi o lavorativo intrapresi. Sentite sia l’esigenza di un cambiamento che quella di una strada stabile, un percorso che vi possa finalmente portare a realizzarvi nell’ambito in cui state concentrando le vostre energie e i vostri progetti. Per ottenere la realizzazione dei vostri piani ci vuole pianificazione, tempo e pazienza, non scoraggiatevi dunque se in un primo momento non otterrete risultati.

L’occhio

Chi di voi ha visto l’occhio si trova in un momento della vita in cui vuole sperimentare ed esperire. Avete formato la vostra personalità ed ora siete alla ricerca di una strada. Per capire cosa davvero volete dalla vita e verso quale direzione la volete indirizzare, vi serve conoscere il mondo, le persone e le possibilità. Sentite l’esigenza di vivere la vita e dove questo vi condurrà, semplicemente non vi interessa.