Stasera in tv | La Compagnia Del Cigno 2: cast e trama puntate 1 e 2

La Compagnia Del Cigno 2, fiction Rai, procede con i primi due episodi della nuova stagione e la storia degli studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi: le anticipazioni di oggi, 11 aprile

Sette ragazzi speciali, tra i 15 e i 18 anni, che frequentano il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e la loro amicizia che attraverso la musica finisce per renderli un gruppo unico. Questa la trama della fiction Rai La Compagnia Del Cigno, giunta alla seconda stagione (ancora una volta formata da 12 episodi). La prima e la seconda puntata della nuova serie verranno trasmesse in prima visione assoluta su Rai 1 a partire dalle ore 21. 20.

Scopriamo insieme la trama degli episodi in onda stasera in televisione.

Leggi anche —> Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi, 11 aprile

Dietro la musica

I ragazzi della Compagnia del Cigno, che inizialmente suonavano e vivevano le proprie esperienze ognuno senza l’altro, vengono travolti in un universo comune che li unisce e che ha come filo conduttore l’amato e odiato maestro Luca Marioni, il bastardo. Uomo imperscrutabile, il direttore d’orchestra Marioni è anche il primo a notare il talento di Matteo, adolescente che dietro alla propria riservatezza nasconde un trauma interiore molto profondo.

La Compagnia del Cigno, episodio uno, Il ritorno

Sono passati due anni dalla nascita della Compagnia del Cigno e i sette ragazzi, ormai divenuti amici e parte di un gruppo coeso, stanno per affrontare gli esami di maturità. La prima a inciampare è Barbara che, nonostante sia la più talentuosa del gruppo nello studio, si lascia prendere dalla preoccupazione per la sua difficile situazione famigliare. Al Conservatorio tornerà a far visita l’ex allievo divenuto artista e direttore d’orchestra internazionale, Teoman Kayà. Il maestro e violinista sostituirà per l’occasione Marioni alla direzione della Compagnia e finirà, senza volerlo, per riaprire vecchie ferite nel cuore del docente.

La Compagnia del Cigno, cast completo

Alessio Boni (Luca Marioni, Il Bastardo)

Anna Valle (Irene Valeri)

Leonardo Mazzarotto (Matteo Mercanti)

Fotinì Peluso (Barbara)

Emanuele Misuraca (Domenico Abbate)

Hildegard De Stefano (Sara Loffredi)

Chiara Pia Aurora (Sofia Potente)

Ario Nikolaus Sgroi (Roberto Turchi, Robbo)

Francesco Tozzi (Rosario Cantini)

Alessandro Roja (Daniele, zio di Matteo)

Carlotta Natoli (Vittoria, madre di Barbara)

Francesca Cavallin (Miriam, madre di Robbo)

Stefano Dionisi (Antonio Mercanti)

Claudia Potenza (Nico, madre di Sofia)

Fabrizio Ferracane (Vincenzo, padre di Domenico)

Rocco Tanica (Professor Guido Sestrieri)

Michele Bravi (Giacomo)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI