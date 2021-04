Pelè ha avuto tre mogli: chi sono le donne della sua vita, la loro storia

Pelè è stato non solo la leggenda del pallone che tutti conoscono, ma anche uno straordinario rubacuori: ecco la verità sulla sua vita sentimentale.

L’ascesa di Pelè come calciatore è andata di pari passo con il suo successo da tombeur de femmes. Fin da giovanissimo il fuoriclasse del pallone ha avuto tutte le donne che voleva ai suoi piedi. E non è rimasto con le mani in mano…

Tutti gli amori di Pelè

Pelè si è sposato tre volte, ma ha ammesso di aver avuto così tanti figli da non sapere nemmeno che alcuni di loro esistessero e da non essere certo del loro numero esatto: “In tutta onestà, ho avuto tante relazioni, e da alcune sono nati anche dei figli, ma l’ho saputo solo più tardi”.

Al momento sono sette i figli noti di Pelé. Quelli riconosciuti sono Kelly, Edinho, Jennifer, e le gemelle Joshua e Celeste, nati dai suoi primi due matrimoni con Rosemeri dos Reis Cholbi e Assiria Lemos Seixas. Alcuni anni fa, nell’estate del 2016, l’ex asso brasiliano si è risposato con Marcia Aoki, con la quale vive tuttora in una villa sulla spiaggia vicino a San Paolo.

Tra i discendenti di Pelè ci sono anche Sandra Machado, non riconosciuta dal giocatore nonostante il tribunale abbia stabilito nel 1996 che fosse sua figlia, e Flavia Christina Kurtz Vieira de Carvalho. Una delle sue tante ex, la diva brasiliana Xuxa, ha rivelato in un’intervista che Pelé “mi voleva vergine ma poi sono stata tradita tante volte” e con donne che “stavano nello stesso posto in cui mi trovavo, e tutti lo sapevano. Tranne io, ovviamente…”.