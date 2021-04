Pelè, chi è la moglie Marcia Aoki: la loro storia, grande differenza d’età. Scopriamo di più sulla terza moglie del campione brasiliano. Ovvero colei che è divenuta la consorte del grande calciatore nel 2016.





Il loro matrimonio fece notizia per la grande differenza di età che esisteva tra i due. Approfondiamo alcuni particolari della relazione che ha legato il grande calciatore con la sua terza moglie e che lui stesso ha definito “l’amore definitivo” della sua vita.

Pelè, chi è la moglie Marcia Aoki: scopriamo di più sulla loro storia d’amore

Il grande campione brasiliano e la sua terza moglie si sposarono nel luglio del 2016. Il loro matrimonio fece grande notizia, in particolar modo per la grande differenza d’età che esisteva tra i due. Pelè infatti stava per compiere 76 anni, nel mese di ottobre di quello stesso anno, mentre la sua consorte ne aveva solo 42. Eppure fu lui stesso a definire Marcia Aoki come “l’amore definitivo” della sua vita.

Il calciatore e la sua futura moglie si conobbero a New York negli anni ’80, ma decisero di fidanzarsi solo nel 2010, dopo essersi incontrati di nuovo per caso in un ascensore di San Paolo. Il loro matrimonio fu poi celebrato nel 2016. La cerimonia si svolse in forma privata sul litorale di San Paolo, 120 furono gli invitati alle nozze. Marcia Aoki è un’imprenditrice e la donna ha ben 34 anni in meno del grande campione.

Marcia Aoki da allora è sempre rimasta al fianco del marito, anche quando le condizioni di salute del grande giocatore non sono state buone. La donna è stata sempre la sua colonna e la sua spalla.

Prima di lei, O Rei aveva sposato Rosemeri Cholbi, la sua prima moglie, dalla quale aveva avuto i suoi tre figli, Edinho, Jennifer e Kelly e poi la sua seconda moglie, Assiria Nascimento, dalla quale ha avuto i gemelli Joshua e Celeste.