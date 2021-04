Papà di Fedez, chi è Franco Lucia: età, foto, lavoro, curiosità

Il papà di Fedez si chiama Franco. Oltre ad essere padre del famoso rapper è anche un nonno molto presente.

Fedez è da poco diventato papà di una bimba, una nuova compagna di giochi per il piccolo Leone. Ad oggi è un personaggio molto chiacchierato, ma il rapper ci tiene sempre a ricordare che è un ragazzo normalissimo venuto dal nulla.

Un ragazzo come tanti che viene da una famiglia come ce ne sono tante. Conosciamo meglio suo padre Franco o nonno Franco, com’è per i suoi nipoti.

Papà di Fedez: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui

Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi sono i genitori di Fedez. Due figure molte presenti e centrali per la crescita artistica del rapper. Dei due genitori non si sa molto, infatti sono entrambi molto riservati.

Abbiamo imparato a conoscere meglio Franco durante il primo lockdown dato che è rimasto al fianco di suo figlio a Milano. In diverse interviste Fedez ha parlato di quanto sia stata centrale la figura di suo padre all’inizio della sua carriera.

Descrive il genitore come un uomo semplice e che ha sempre lavorato per la sua famiglia. Tante difficoltà per acquistare un bar e condurre una vita come tante: niente eccessi ma tanto lavoro. Proprio riguardo a questo argomento il rapper ha raccontato di non essere mai andato in hotel in vacanza ma solo in campeggio.

Franco Lucia è un ex orafo che “ora si diverte a fare il nonno e lo chef di casa” ha raccontato Fedez. Anche il profilo Instagram dell’uomo testimonia le sue doti culinarie. Se si scorrono le foto si vedono tanti piatti gustosissimi.

Ora che non lavora più si dedica a fare il nonno a 360°. Lui e Leone hanno un bellissimo rapporto e ora dovrà dividersi tra lui e la sorellina.