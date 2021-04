Matilde è la secondogenita del giornalista Michele Cucuzza. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Matilde Cucuzza, 27 anni, è un’analista finanziaria ma anche, e forse soprattutto, una splendida ragazza che ha debuttato sulle passerelle milanesi. Ha gli stessi occhi blu e l’altezza di papà Michele, dal quale ha anche ereditato la bellezza e l’eleganza. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Matilde Cucuzza

Matilde Cucuzza non ha seguito le orme del padre nel mondo del giornalismo. Nel 2019, a 25 anni, la giovane ha debuttato nel mondo della moda dopo aver conseguito una laurea magistrale in Economia presso la prestigiosa Università Bocconi di Milano. In particolare, ha esordito alla Milano Fashion Week con i turbanti di Laura Strambi, ormai assurte a simbolo di eleganza dopo essere stati a lungo icone di schiavitù. Matilde ha accettato l’invito per la sfilata e ha incantato il parterre, ricevendo moltissimi complimenti tra cui quello dell’orgogliosissimo papà.

Matilde Cucuzza ha un merito particolare: quello di aver trasmesso l’amore per la lingua italiana alla sorella, primogenita del giornalista, Carlotta, che è nata da una sua precedente relazione con una giornalista francese. Matilde è molto diversa dalla sorella, che ha i tipici colori mediterranei: è infatti bionda con gli occhi azzurri e somiglia moltissimo a suo padre Michele. Ciò detto, e nonostante abbiano due madri diverse, le due figlie di Cucuzza hanno comunque instaurato fin da subito un ottimo rapporto.

Oggi, stando a quanto si legge sul suo profilo LinkedIn, Matilde Cucuzza vive e lavora a Milano come Investor Relations & Corporate Communication presso Alkemy SpA, una società che opera nel mercato della digital transformation, dopo un’esperienza come account executive in Eco-Age e due stage in Kairos.