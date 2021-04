Mehmet Gunsur, chi è Teoman Kayà de La compagnia del cigno 2

Mehmet Gunsur è un attore turco che si sta facendo conoscere e apprezzare anche in Italia. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Tra gli attori più interessanti del momento c’è senz’altro Mehmet Gunsur. L’artista di origine turca si è fatto già apprezzare nel nostro paese con diverse pellicole di successo ed è attualmente impegnato con La compagnia del cigno 2. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Mehmet Gunsur

Mehmet Günsür è nato a Istanbul l’8 maggio 1975, sotto il segno del Toro. Prima di iniziare a lavorare come modello ha fatto il barista nella sua città natale. Ha frequentato il liceo italiano d’Istanbul, dove si è diplomato, e si è poi iscritto poi alla facoltà di comunicazione dell’Università di Marmara.

Nel 1997 Mehmet Günsür è stato scelto dal regista turco Ferzan Özpetek per la parte di Mehmet nel film Il bagno turco, dove ha recitato accanto ad Alessandro Gassmann. Per questo ruolo ha vinto il premio come Miglior Nuovo Attore all’Ankara International Film Festival e la sua interpretazione ha contribuito ad abbattere qualche tabù sull’omosessualità in Turchia. Nel 2003 ha girato con il regista turco Mustafa Altioklar il film O Şimdi Asker per cui è stato premiato all’Antalya Golden Orange Film Festival.

In Italia Mehmet Günsür è stato protagonista del film di Ennio de Dominicis L’Italiano, uscito in sordina, nel quale interpreta la parte di un immigrato italo-albanese. Negli ultimi anni ha partecipato a vari film per la tv e il cinema sia in Turchia sia in Italia. Nel 2005 ha preso parte alla grande produzione di Istanbul Tales, opera filmica diretta da vari registi turchi. Sempre nel nostro paese ha partecipato al film tv biblico Gli Amici di Gesù, apparendo per tre episodi. Nel 2010 lo si è visto nell’ultima scena del film Matrimoni e altri disastri accanto a Margherita Buy. Attore anche di teatro, Günsur partecipa all’opera a tematica gay di Martin Sherman Bent. Per quanto riguarda la vita privata, infine, è sposato e ha tre figli.