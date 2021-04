Martina Crocchia, chi è l’ex campionessa: età, foto e curiosità

Martina Crocchia con il suo carattere forte e le sue doti è riuscita a far breccia nel cuore del pubblico. Scopriamo di più su di lei.

L’ex campionessa a dovuto salutare l’Eredità. La donna era riuscita a spiccare nel programma di Rai 1 grazie al suo talento ma il percorso è finito. Nella puntata del 7 aprile aveva esaurito il tempo nella sfida a due. Niente Triello e addio alla serata successiva, ma ciò non toglie che tutti in studio fossero rammaricati di doverla salutare.

La Crocchia era riuscita a dominare per un po’ il programma, fornendo definizioni e risposte di varia natura senza quasi sforzarsi. Scopriamo di più su di lei.

Martina Crocchia: tanta ironia di fronte alle critiche

Nonostante la donna si sia mostrata molto acculturata e con personalità da vendere, le critiche sono riuscite comunque a far capolino. Alcuni telespettatori e utenti del web si sono limitati a considerarla solo per il suo aspetto esteriore, cadendo nel più becero dei luoghi comuni. “Bella e oca” o “Rifatta e stupida” come ha detto lei stessa durante un’intervista.

La Crocchia sembra saper molto il fatto suo e non si lascia minimamente scalfire dalle critiche. Sul web risponde sempre con grande ironia: “Non è mai stata mia intenzione far conoscere il mio vero nome, figuriamoci se avrei mai voluto rivelare di avere un cervello”.

L’arrivo al programma targato Rai 1 sarebbe stato un modo per accontentare la madre. In base ai suoi racconti, il genitore le mandava spesso le cinque parole del gioco finale e lei riusciva a indovinarle. Nonostante la grande bravura, la Crocchia non aveva mai pensato di partecipare al programma dato che non è una persona che ama mettersi in mostra.

Di lei non si hanno molte notizie, proprio perché è una persona riservata. Sappiamo che non ha nessun problema a parlare dei suoi interventi estetici e che ha 39 anni. Nella vita è un’insegnante di pole dance e ha intenzione di usare le vincite del programma proprio nella sua scuola.