Finale Atp Cagliari, Sonego contro Djere: dove vederla in streaming e in tv

Ancora un italiano in finale: dopo Sinner a Miami, Lorenzo Sonego sarà protagonista contro Djere all’Atp di Cagliari

Ancora un italiano in finale. Il tennis nostrano sta regalando diverse gioie e così, dopo la finale a Miami di Jannik Sinner, ecco che Lorenzo Sonego sarà protagonista nella finale del Sardegna Open 2021. A Cagliari il tennista torinese, dopo aver trionfato con il trofeo di doppio, insieme a Vavassori, cercherà di portare il suo secondo personale di sempre ad un ATP. Per il classe 1995 italiano sarà la prima finale in carriera sulla terra rossa di ATP e la prima assoluta in Italia. Inoltre, può vantare un torneo vinto in Turchia sull’erba di Antalya nel 2019, mentre ha perso una finale a Vienna contro il russo Rublev.

Finale Atp Cagliari, Sonego-Djere: streaming e tv

La finale tra Sonego e Djere sarà possibile seguirla in Tv in chiaro su Supertennis che su Sky. In diretta si può tifare il tennista torinese sul canale 54 64 del digitale terrestre o su Sky, sul canale 205 Sky Sport Collection. Inoltre, è possibile seguirla anche in streaming sia sul sito supertennis.tv che con SkyGo. Infine ricordiamo che Supertennis trasmette la partita anche in diretta sulla propria pagina Facebook. L’ultima sfida inizierà alle ore 13 con Sonego che tornerà ad essere protagonista in finale sei mesi dopo l’ultima. Una finale decisiva per poter vedere ancora una volta un tennista italiano trionfare a livello ATP.