Fedez ha recentemente parlato della sua parentela con il brigante Ninco Nanco. Scopriamo di più sui dettagli di questa storia.

Fedez è certamente conosciuto per le sue doti canore. Il rapper è sempre sulla cresta dell’onda della popolarità. Nelle scorse settimane si è parlato molto di lui per il suo successo al Festival dove ha ottenuto il secondo posto.

Ad oggi i riflettori sono puntati su di lui dopo la nascita della seconda figlia avuta con Chiara Ferragni. Vittoria Lucia Ferragni è nata il 23 marzo e ha già regalato tante emozioni alla coppia. Per quanto riguarda il rapper forse non tutti sanno che è imparentato con una persona molto particolare.

Fedez: ecco perché è imparentato con il brigante Ninco Manco

Forse non tutti sanno che Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, ha origini lucane. E’ vero che il rapper è nato a Milano, ma la sua famiglia è originaria di Castel Lagopesole, in provincia di Potenza. Proprio suo nonno paterno Lorenzo, dal quale ha ereditato il nome, è originario di quel luogo.

La parentela con il brigante sarebbe stata tramandata da sua nonna. Il brigante Ninco Nanco era originario di Avigliano (PZ) ed era uno dei fedelissimi collaboratori di Carmine Crocco. I due e altri briganti parteciparono a numerosi saccheggi conquistando il Vulture, gran parte della Basilicata, arrivando fino all’Irpinia e alla Daunia.

Ninco Nanco era conosciuto per le sue doti da guerriero, per la sua freddezza e brutalità. Fu uno dei briganti più temuti del suo tempo. La sua figura venne anche rivista dalla cultura di massa ed è per questo che lo vediamo anche dipinto come generoso fuorilegge.

“Tramite mia nonna ho un legame di sangue con Ninco Nanco, il brigante: nella foto del suo cadavere è uguale a mio padre“, ha dichiarato il rapper durante un’intervista. La famiglia di Fedez è emigrata a Milano negli anni ’70, ecco perché molti non sanno delle sue origini.