Fedez, chi è la mamma Annamaria Berrinzaghi: età, lavoro, vita privata

Tutti sanno che la mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, è la manager del rapper marito di Chiara Ferragni, ma che altro sappiamo su di lei?

Il rapporto tra Fedez e sua mamma, Annamaria Berrinzaghi, è sempre stato idilliaco. La donna infatti, ha sempre sostenuto il figlio durante tutta la sua carriera: l’ha incoraggiato, spronato, arrivando addirittura a fargli da manager. Quindi non solo una mamma fiera dei successi di suo figlio, ma anche una donna che gestisce la carriera del figlio, proteggendone gli interessi. Come direbbero in America: una momager. Guardando al profilo Instagram di Annamaria detta Tatiana, si capisce come lei abbia occhi solo per la sua famiglia: le foto sono praticamente tutte dei nipoti, del figlio, della nuora e del marito. Ma chi è davvero questa donna?

Tutto sulla mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi

Sposata da anni con l’orafo Franco Lucia, Annamaria Berrinzaghi si divide tra il fare la nonna e il fare la manager per il figlio Fedez.

Nel suo ultimo post di Instagram la si vede con la consuocera mente riempiono d’amore e di coccole i loro due nipotini: Leone e Vittoria, nata da pochissimo. Ma Annamaria e Fedez hanno veramente tanto in comune, soprattutto il carattere. Lo ha ammesso lo stesso rapper che, in un’intervista, ha affermato come il suo amore per la famiglia sia smisurato, come quello della madre. Inoltre ha parlato di come, prima che sfondasse nel mondo dello spettacolo, la sua famiglia non stesse vivendo una situazione economica assai rosea. Nonostante ciò, la madre gli è sempre stata accanto, convinta del talento del figlio.

Fedez ha preso il carattere forte dalla Annamaria Berrinzaghi, di cui ha detto: “Con mia madre siamo praticamente uguali. Sono un piccolo Stakanov, come lei. E come lei sono molto impulsivo, abbiamo entrambi la tendenza a essere guerrafondai“. Forse è proprio il caso di dirlo: tale madre, tale figlio!