Enrico Brignano, chi è la prima moglie Bianca Pazzaglia: età, foto, lavoro

Conosciamo meglio l’ex moglie di Enrico Brignano, Bianca Pazzaglia, che è stata una ballerina professionista: tutte le curiosità

L’ex moglie di Enrico Brignano si chiama Bianca Pazzaglia ed è stata una ballerina professionista. Il loro matrimonio è durato dal 2008 al 2013, ma non sono nati figli dalla loro relazione. I due si sono separati, ma la vita privata di Bianca è stata riservata. Fin da piccola è stata una grande appassionata di danza, facendo il suo esordio in televisione nel 1992. Inoltre, durante la sua lunga carriera è stata anche protagonista in numerose trasmissioni, facendo parte del corpo di ballo di show come Festivalbar, Zelig e Panariello Show. Nel 2007, in aggiunta, ha deciso di dedicarsi all’insegnamento, mentre nel 2015 è diventata la direttrice di Artes, la scuola di arti sceniche creata da Enrico Brignano.

Enrico Brignano, le curiosità sull’ex moglie Bianca Pazzaglia

Ultimamente, inoltre, è stata anche appassionata anche di pilates, una vera e propria passione che poi ha trasformato in un lavoro. Proprio negli ultimi anni, grazie alla collaborazione con l’amica Heloise Chapman, ha creato il metodo Justbarre diventando una trainer ufficiale nelle specialità Booty Barre e Bender Barre in modo tale da mixare i movimenti di pilates con quelli di yoga e fitness. Non possiede alcun account Instagram, ma è presente su Facebook dove tiene informati i propri fan.