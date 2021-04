Elisabetta Canalis, provocazione irresistibile sul divano

Elisabetta Canalis torna a incantare il popolo di Instagram: nel suo ultimo scatto si mostra seminuda e stuzzica la fantasia del suo pubblico virtuale…

Elisabetta Canalis alza ancora il tiro. L’ex velina, ormai personaggio seguitissimo anche sui social, incanta e manda in tilt il popolo di Instagram mostrandosi in una posa irresistibile. Eccola seminuda, con un paio di stivali da cowboy, le gambe maliziosamente accavallate e il volto coperto dalle sue mani e dai suoi capelli, mentre stuzzica i suoi fan con una domandina facile facile…

La domanda “piccante” di Elisabetta Canalis ai suoi fan

“Quale canzone vi ha tenuto più compagnia negli ultimi mesi?” domanda Elisabetta Canalis ai suoi seguaci su Instagram, con la consueta traduzione per il pubblico anglofono: “Which song kept u sane during these past months?”. Le reazioni non sono tardate ad arrivare, ma la domanda della showgirl è tranquillamente ignorata, perché l’attenzione di tutti è calamitata dalle foto che la mostrano (quasi) come natura l’ha fatta. Questa sì che è musica per le loro orecchie…

“La canzone Che a tenuto compagnia a me sei tu cosi eccitante and sexy mi affascina ok tuo corpo bellissimo ti amo ❤️anche sapendo impossibile” commenta un utente, a dimostrazione di quanto sopra. E un altro gli fa eco: “Come faccio a pensare ad una canzone?! 🙈☺️ bei stivali però !!”.

C’è poi chi alza proprio le mani e scrive: “è finita! Con questa mi arrendo! Potrei parlare del divano, degli stivali (bellissimi), che manterrei nel caso …….😬😏! Non riesco a pensare ad altro che al tuffo! Mi tufferei senza capire ragione in un abbraccio caloroso che le farebbe rievocare il calore della Sardegna, regione a lei cara che per questo motivo diventerebbe cara anche al sottoscritto! Sono al limite! Ti prego aiutami!”. Ma che musica maestro…