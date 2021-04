Don Davide Banzato, chi è: età, vita privata e curiosità. Scopriamo di più sul sacerdote divenuto famoso al pubblico televisivo per aver partecipato, come conduttore, ad alcuni programmi.





Oltre ad aver condotto alcune trasmissioni religiose, il sacerdote è uno dei 500 missionari della misericordia, nominati da Papa Francesco. Approfondiamo alcuni dettagli legati alla sua figura.

Don Davide Banzato, chi è: scopriamo di più sulla sua vita privata e professionale

Classe 1981, Don Davide Banzato è padovano d’origine. Fin da piccolissimo ha frequentato la parrocchia ed è cresciuto molto vicino ai suoi tre fratelli, con i quali ha frequentato gli scout.

Entrato a far parte del seminario minore, conosce Chiara Amirante, dell’associazione Nuovi Orizzonti, che si rivelerà fondamentale nel suo percorso di fede.

Il cammino di fede del sacerdote è stato infatti tortuoso. Dopo aver abbandonato il seminario minore, Don Banzato si è allontanato per alcuni anni dal suo cammino spirituale. Ritrovando la strada, solo dopo un secondo incontro con Chiara Amirante. Inizia a collaborare così con l’associazione Nuovi Orizzonti. E torna in seminario a 21 anni. Viene ordinato sacerdote nel 2006 e si laurea in teologia morale. Dal 2000 è attivo con l’associazione Nuovi Orizzonti, per la quale è divenuto responsabile dell’area evangelizzazione, prevenzione e sensibilizzazione fino al 2017. Nel 2016 papa Francesco lo ha nominato missionario della misericordia, al mondo ve ne sono solo 500.

Don Davide Banzato è inoltre molto attivo nel sociale e si occupa anche dei ragazzi tossicodipendenti.

Don Banzato è inoltre apparso anche in televisione. Dal 2006 ha partecipato ad alcuni programmi come ospite. Tra questi possiamo ricordare Pomeriggio sul 2, Italia allo specchio, L’Italia sul 2, Domenica Live e Pomeriggio 5.

Nel 2016 è divenuto infine conduttore televisivo, guidando, la domenica su Rete 4, il programma di approfondimento religioso I viaggi del cuore e portando avanti la rubrica Le ragioni della speranza, all’interno del programma A sua immagine.