Corrado Tedeschi, la malattia gli ha cambiato la vita: come sta oggi

Aggiornamenti Corrado Tedeschi malattia. Il noto conduttore televisivo ed attore parla della sua lotta contro un brutto male.

Corrado Tedeschi malattia, un binomio molto triste che purtroppo ha interessato il noto conduttore televisivo. Il volto tv classe 1952 aveva parlato, a pochi giorni da Natale 2020, della brutta patologia che lo aveva colpito. Si è trattato di cancro al colon e lui stesso ha specificato come ci fossero soltanto il 50% di probabilità di sopravvivere.

Ma come spesso accade in situazioni come questa, qualcosa di utile Corrado Tedeschi ha saputo trarla. Infatti ogni cosa viene vista con occhi diversi, ogni cosa assume significati differenti e più profondi. Ed ai valori umani viene data una importanza anche maggiore.

Lui ringrazia proprio le persone che gli vogliono bene, perché ha capito quanto esse siano importanti. Il cancro al colon risale al 2013. La scoperta avvenne dopo che Corrado Tedeschi si sottopose ad una colonscopia.

Corrado Tedeschi malattia, come sta oggi e cosa fa

E proprio per questo motivo lui ora invita tutti quanti a fare prevenzione ed a non avere paura od imbarazzo nel sottoporsi a questo tipo di visita. “Può salvarvi la vita”. Per quanto riguarda l’attività nel mondo dello spettacolo.

Tra le sue ultime attività vediamo la conduzione di ‘Derby in terrazza’ su Primocanale, emittente ligure che in quello spazio dedica approfondimenti al Genoa ed alla Sampdoria. Tedeschi presta il proprio volto a delle televendite e prima che incombesse l’emergenza Covid si è dedicato in maniera proficua al teatro, riscuotendo grandi consensi in diversi suoi spettacoli.

I più anziani se lo ricorderanno agli esordi in Rai ed al periodo d’oro in Mediaset, tra anni ’80 e ’90. Attualmente non ha alcun legame sentimentale ma ha avuto due figli, Jacopo e Camilla, nati rispettivamente nel 1982 e nel 1996, da madri diverse.