Enrico Brignano e Flora Canto sono una coppia affiatata, nonostante i 16 anni di differenza. Scopriamo insieme come si sono conosciuti i due.

Sono oramai da 7 anni una coppia affiatata ed innamoratissima, Enrico Brignano e la splendida Flora Canto. I due sono apprezzati ed ammirati dal pubblico, ed il loro amore e la loro sintonia appare evidente agli occhi dei followers. Flora ed Enrico si passano ben 16 anni di differenza l’uno dall’altra, ma questo sembrerebbe non rappresentare un problema per la coppia felice e spensierata. Scopriamo allora qualcosa in più sulla loro storia e sul loro primo incontro.

Sembrerebbe che Enrico e Flora si siano incontrati per la prima volta ben 7 anni fa, nel 2014. Entrambi si trovavano su una spiaggia, e tra i due è immediatamente scattato il colpo di fulmine. Secondo le parole pronunciate da Flora durante un’intervista di qualche tempo fa, pare proprio che Brignano abbia tentato di conquistare il cuore della Canto a colpi di cassette di frutta, un aneddoto tanto divertente quanto romantico e dolce.

“La sua famiglia gestisce un negozio di frutta alle porte di Roma.” ha esordito la donna durante l’intervista. “Lui si è presentato da me una volta con una cassetta piena di mandarini , un’altra con un tipo diverso di frutta e così via. In un’altra occasione ha anche variato sul tema, portandomi tanti bei peperoni“. Il buffo racconto è carico di romanticismo, e ancora oggi fa sorridere e divertire i fan della coppia. Un giorno la donna gli domandò: “E se mi portassi un bel mazzo di rose?” e l’uomo le rispose: “Le rose alla brace in effetti sono favolose“. Sorridendo, Flora ha raccontato: “Da lì è nato tutto”.

Enrico Brignano e Flora Canto: affiatati ed innamorati nonostante la differenza d’età

La storia d’amore tra Enrico Brignano e Flora Canto ha fatto a lungo discutere. Le indiscrezioni hanno puntato il dito sulla differenza d’età tra Brignano e la Canto, che ammonta a ben 16 anni di differenza. L’età sembrerebbe però non rappresentare un ostacolo per i due, che continuano a vivere con serenità la loro splendida e allegra storia d’amore.