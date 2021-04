La famiglia di Chantel Giacalone, la modella che ha riportato gravissime lesioni cerebrali dopo aver mangiato un pretzel al burro di arachidi, ha avuto finalmente giustizia.

La famiglia della giovane modella e aspirante attrice Chantel Giacalone si è appena visto riconosciuto il diritto a un risarcimento da 29,5 milioni di dollari. Una sentenza ha stabilito che la ragazza è diventata tetraplegica dopo aver subìto una grave reazione allergica e non aver ricevuto cure adeguate dai paramedici intervenuti in suo soccorso.

Chantel Giacalone vittima di una tragica fatalità

Chantel Giacalone è stata sul punto di morire quando, nel 2013, ha subìto uno shock anafilattico dopo aver mangiato un pretzel al burro di arachidi. Si trovava a una convention al Mandalay Bay South Convention Center di Las Vegas, impegnata come modella al MAGIC Fashion Trade Show, e nel giro di pochi attimi ha sua vita è cambiata come mai nessuno avrebbe potuto immaginare.

I paramedici di MedicWest Ambulance erano sul posto e hanno cercato di aiutare Chantel. Il problema è che non avevano a disposizione un trattamento adrenalinico che la legge del Nevada richiede ai paramedici di avere a portata di mano per i casi di gravi reazioni allergiche. La ragazza è rimasta senza ossigeno troppo a lungo per colpa di quella “negligenza” e ora è costretta a vivere il resto dei suoi giorni come un vegetale, senza potersi muovere né parlare.

Chantel ora vive nella sala da pranzo dei suoi genitori e deve essere nutrita attraverso un sondino. Può comunicare solo con i suoi occhi e richiede cure e assistenza 24 ore su 24. La mamma di Chantel ha commentato con moderata soddisfazione il verdetto: “Almeno ci si prenderà cura di mia figlia. Ne sono felice”. Suo padre, invece, è apparso meno entusiasta: “Con tutta l’angoscia che abbiamo passato negli ultimi otto anni, non posso dirmi felice. Spero solo che a MedicWest serva da lezione”. Chantel ora ha 35 anni. I suoi medici dicono che la sua aspettativa di vita, nella migliore delle ipotesi, è di 55 anni.