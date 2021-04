Atp Montecarlo, gli italiani in gara: orari, partite, tabellone, programma

Ancora un appuntamento importante per gli amanti del tennis con l’Atp Montecarlo: ecco gli italiani in gara con il tabellone

Tutto pronto per la 114esima edizione del torneo di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta. L’ultima volta che si è giocato (2019) ha avuto la meglio il tennista italiano Fabio Fognini, dopo una rimonta memorabile con Rublev e con le vittorie su Zverev e Nadal, prima del trionfo in finale contro Dusan Lajovic. Anche quest’anno, a causa della pandemia, le porte saranno chiuse con il montepremi che sarà meno ricco. Saranno presenti, inoltre, i migliori tennisti di sempre, come l’undici volte campione Rafa Nadal e il N.1 al mondo Novak Djokovic che ha vinto due voltre. Inoltre, saranno protagonisti anche Medvedev, Zverev, Tsitsipas e Rublev; gli unici assenti Roger Federer, Dominic Thiem, Stan Wawrinka e Denis Shapovalov.

Atp Montecarlo, il tabellone degli italiani

Saranno cinque italiani ammessi al tabellone principale: Matteo Berrettini farà il suo debutto al secondo turno, mentre Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e la wildcard Lorenzo Musetti saranno pronti a partire dal primo. Invece, alle qualificazioni ci saranno altri sei italiani, come Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Gianluca Mager, Roberto Marcora (wildcard) e Thomas Fabbiano (alternate). Appuntamento da non perdere per nuove sfide entusiasmanti per l’Atp Montecarlo con la possibilità di sorprese interessanti per i tennisti italiani.