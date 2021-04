Ancora un siparietto in diretta al Serale di Amici di Maria: la De Filippi è dovuta intervenire dopo la battuta che Arisa non l’ha preso bene

Ancora un momento ricco di battute e risate tra Rudy Zerbi e Arisa ad Amici 2021 anche durante il Serale. Entrambi continuano a punzecchiarti uno con l’altro, ma lo stesso Rudy sarebbe andato oltre toccando un tasto che non è andato giù alla cantante, che subito ha risposto smentendo. La squadra composta da Zerbi-Celentano ha dovuto indicare la squadra da sfidare nella prima manche, quindi Rudy ha tirato fuori la sua valigetta dalle mille sorprese per mettere la parrucca con cui ironizza su Anna Pettinelli.

Arisa furiosa, l’intervento di Maria De Filippi

Così prima di mettersi la parrucca, ha utilizzato dei baffi di cartone richiamando proprio il gesto di Arisa della puntata scorsa: “Sono i baffi di Arisa che ha dimenticato a casa mia ieri sera”. La cantante subito ha reagito indicando come se Zerbi fosse letteralmente “pazzo” dopo quelle dichiarazioni con ampi gesti. Maria De Filippi subito è scoppiata a ridere, dando modo alla stessa cantante di difendersi da queste parole. Lo stesso Rudy non si è fermato e ha continuato tirando fuori dalla valigetta delle unghie finte rosse.

La cantante ha voluto precisare intervenendo in maniera forte visto che è tornata da poco con il fidanzato e non vuole altri problemi alla relazione: “Potresti rimangiarti quello che hai detto prima, per favore”. Poi Arisa ha continuato: “Ma non ti tratto male, solo che devi dire sta roba qua” con la stessa De Filippi che ha chiesto a Rudy di smentire proprio come voleva lei.