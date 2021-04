Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 10 aprile

Appuntamento da non perdere oggi, sabato 10 aprile 2021, con un’altra puntata di Verissimo in onda su Canale5 a partire dalle 15.30

Appuntamento imperdibile con Verissimo oggi, sabato 10 aprile 2021, con una nuova puntata a partire dalle 15:30 su Canale5. Come ospite ci saranno Pio e Amedeo, che saranno protagonista con uno show comico su Canale5 “Felicissima sera”. Per la prima intervista in coppia ci sarà anche la modella-influencer Alice Campello insieme a suo marito, l’attaccante spagnolo della Juventus, Alvaro Morata, tornato in Italia dopo le varie esperienze al Chelsea e all’Atletico Madrid. Inoltre, saranno ospiti anche Raoul Bova e Serena Autieri, protagonisti della nuova fiction “Buongiorno mamma”, che andrà in onda a breve Canale 5.

Verissimo, tutte le curiosità del 10 aprile

Saranno ospiti anche i tre giudici di “Amici”, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, Tommaso Stanzani, il ballerino eliminato nel corso della terza puntata del serale del talent di Maria De Filippi. In aggiunto, ci sarà anche il celebre cantante, Luca Barbarossa, che ha voluto celebrare i suoi 60 anni con un romanzo autobiografico dal titolo “Non perderti niente”. Infine, a Verissimo arriveranno anche Enrica Bonaccorti, vogliosa di parlare della sua lunga carriera e Mariangela Tarì, che ha scritto un libro molto intenso intitolato “Il precipizio dell’amore”. Appuntamento da non perdere, oggi sabato 10 aprile 2021, con una nuova puntata di Verissimo in onda su Canale5 a partire dalle 15.30.