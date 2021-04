Uomo morto da dieci anni: agghiacciante ritrovamento in casa

Uomo morto da dieci anni. L’agghiacciante ritrovamento è avvenuto in una casa. La comunità è ancora senza parole.

Era dicembre quando è stato trovato il corpo privo di vita di un uomo. Una vicenda che ha lasciato tutti senza parole e della quale non si spiegano le cause.

La sfortunata vittima è stata ritrovata per una casualità. Lo scopritore è stato un addetto alla manutenzione che doveva svolgere alcuni accertamenti dentro all’abitazione dell’uomo.

Uomo morto da dieci anni: “in passato non sarebbe mai successo”

L’uomo viveva in un appartamento di Oslo, in Norvegia. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato. Nonostante lo sconcerto è stato appurato che non si tratta di omicidio. La vittima sarebbe deceduta per cause naturali. L’uomo aveva tra i 60 e 70 anni, era stato sposato diverse volte e aveva anche dei figli. Nonostante ciò nessuno si era accorto della sua morte.

Neanche i suoi vicini avevano notato la sua assenza. In base alle ricostruzioni l’uomo era estremamente riservato e non amava parlare con le altre persone.

La vittima potrebbe essere deceduta intorno al 2011. Basandosi sulle bollette ritrovate e altri documenti, la morte sarebbe sopraggiunta nell’aprile di quell’anno senza però destare sospetti in nessuno dei suoi conoscenti o familiari. Le bollette continuavano ad essere pagate in automatico dal suo conto, anche questo a contribuito a non insospettire nessuno.

“E’ un fatto che non sarebbe mai potuto succedere in passato. Ora se succede qualcosa di strano, è possibile che nessuno se ne accorga”, ha commentato l’ispettrice di polizia Grete Lien Metlid. Il fatto sta venendo molto discusso in Norvegia dove molte persone stanno puntando il dito ai cambiamenti della società dati dalla tecnologia.