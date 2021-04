Udinese – Torino Serie A: streaming DAZN, formazioni, precedenti

By

Il match tra Udinese e Torino è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo le vittorie di Inter e Juventus nei recuperi infrasettimanali e l’impresa della Roma in trasferta contro l’Ajax in Europa League, riparte oggi il campionato di calcio di Serie A. Il cartellone si è aperto alle ore 15.00 con una sfida importante in chiave salvezza tra le formazioni di Spezia e Crotone.

Vittoria in extremis nei minuti di recupero per i liguri, che conquistano tre punti d’oro. Alle 18.00, invece, c’era un testa coda davvero fondamentale che coinvolge le formazioni di Parma e Milan, coi rossoneri che non si arrendono nella rincorsa scudetto. Infine, stasera l’ultima sfida vedeva di fronte Udinese e Torino. Il match viene trasmesso solo su Dazn.

Precedenti di Udinese – Torino e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera alla Dacia Arena di Udine è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

Sarà la numero 72 in serie A tra il club granata e quello friulano, di cui 36 in quel di Udine. In casa, sicuramente la squadra friulana ha uno score di tutto rispetto contro i piemontesi: ha infatti vinto ben 15 precedenti, contro i sei dei granata. A completare le statistiche ci sono anche 14 pareggi. L’ultimo precedente risale al 20 ottobre 2019: vinse l’Udinese e decisivo si rivelò un gol di Okaka.

Udinese e Torino, le due squadre in campo: le formazioni

Gotti e Nicola stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista della partita di questa sera. Ecco le formazioni: