Thederick Barnes, che fine ha fatto oggi dopo Vite al limite: quanto pesa

Tra i protagonisti della nona stagione di Vite al limite, in onda su Real Time, c’è Thederick Barnes. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Thederick Barnes a 32 anni ha deciso di cambiare stile di vita e affidarsi alle sapienti mani del Dottor Nowzaradan di Vite al limite. Almeno in parte ci è riuscito, ma la strada da percorrere è ancora lunga e irta di ostacoli. Conosciamolo intanto più da vicino.

La nuova vita di Thederick Barnes

A un certo punto della sua vita Thederick Barnes si è reso conto che non poteva più andare avanti: era grasso, solo, frustrato e profondamente infelice. Quando ha lasciato la sua casa di Gretna, in Florida, pesava ben 335 kg. Nonostante sia partito con le migliori intenzioni, purtroppo la sua avventura a Vite al limite è stata piuttosto breve. Dopo solo cinque mesi, con risultati non certo entusiasmanti – ha perso solo 57 kg – il dottore ha accettato di sottoporlo al by-pass gastrico.

Per Thederick Barnes le difficoltà non sono certo finite: l’uomo infatti dopo essere stato alcuni esami preliminari all’operazione ha scoperto di essere un paziente a rischio e per questo motivo non ha potuto portare al termine la sua avventura nel noto show di Real Time.

Thederick Barnes è stato dimesso dal programma con un peso di 278 kg: da viene seguito dai fan dello show sul suo profilo Instagram (@yungboitheo) dove vanta migliaia di followers. Rispetto al suo aspetto all’inizio del programma, Thederick risulta essere più asciutto: evidentemente ha continuato a seguire una dieta. E questo, in fin dei conti, è il risultato più importante di tutti.