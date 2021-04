Test visivo, cosa vedi tra gli alberi: sei brutalmente franco o altruista?

Questo test visivo vi invita a scorgere cosa si nasconde tra le fronde degli alberi per individuare i tratti salienti della vostra personalità.

Cosa c’è di meglio in un attimo libero che concedersi un minimo di svago che comprenda anche un minimo di applicazione. I puzzle, i giochi mnemonici e quelli visivi sono un ottimo passatempo per tenere allenata la mente e distogliere i pensieri da problematiche e conflitti. Sebbene i test che vanno di moda su internet non raggiungano la complessità di quelli che è tutt’ora possibile trovare in una settimana enigmistica, questi giochi per la mente sono comunque un piacevole passatempo.

Oltre ad invogliarci ad aguzzare la vista e trovare gli elementi nascosti, offrono anche la possibilità di conoscere aspetti della nostra personalità che solitamente non consideriamo o che per un periodo di tempo rimangono nascosti. Magari si tratta di qualcosa che non gradiamo o di qualcosa che è più facile vedere dall’esterno e che siamo soliti non considerare poiché ingombrati da ben altri pensieri. Il test di oggi si propone proprio di tracciare un profilo psicologico di coloro che vi si sottopongono.

Test visivo, cosa si nasconde tra gli alberi?

Come potete vedere l’immagine che c’è sopra mostra due alberi, ma tra gli arbusti si celano delle figure che è possibile scorgere con un minimo di attenzione in più. Vi viene chiesto di individuare quale di queste figure colpisce primariamente la vostra attenzione.

La donna di spalle

Se la prima figura che avete scorto è quella di una giovane donna di spalle, significa che siete delle persone altruiste. Amate stare in compagnia, non importa se in famiglia, tra gli amici o con degli amanti, qualsiasi sia l’occasione siete generosi, altruisti, di mentalità aperta, leali e fedeli. Il vostro difetto? Tendete ad amare chi vi sta vicino al punto da non scorgerne i difetti più evidenti e passando sopra ai loro errori.

I volti

Se invece la prima cosa che avete visto sono i volti celati tra i rami, i tronchi e le foglie, significa che siete delle persone sincere e a volte brutalmente franche. Sebbene come coloro che hanno visto la donna amate le persone che vi stanno accanto, con loro potete essere spesso duri e spietati. Ritenete che sia meglio dire una verità scomoda piuttosto che mentire, siete sempre pronti a sottolineare un errore, a fare delle critiche dure e aspre, con la speranza di indurre ad un cambiamento e ad un miglioramento.