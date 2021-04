Stasera in tv, Wonder Park – Sogna in grande: trama e curiosità

Stasera, sabato 10 aprile, andrà in onda in tv “Wonder Park – Sogna in grande” un film del 2019 per grandi e piccini.

Questa sera, sabato 10 aprile 2021, su Italia 1 andrà in onda in prima serata, a partire dalle 21:15 il film d’animazione “Wonder Park – Sogna in grande“, un film dedicato alle famiglie, adatto a grandi e piccini.

“Wonder Park – Sogna in grande” è un film diretto da Dylan Brown nel 2019 e racconta la storia di June, una bambina creativa e sognatrice che insieme alla madre ha inventato un parco divertimenti immaginario chiamato ‘Meravigliandia”. Un giorno, però, mentre la madre deve recarsi in ospedale a causa di una grave malattia, chiede a June di non perdere la speranza e non spegnere la luce dentro di lei. La bambina, arrabbiata con la vita, decide di non giocare più con il suo parco di divertimenti. Durante la scuola estiva, scappa nel bosco per tornare a casa del padre ma si perde e scopre che Meravigliandia non era solo frutto della sua fantasia…

Wonder Park – Sogna in grande: trama e doppiatori del film d’animazione

June, soprannome di Cameron Bailey, scopre che “Meravigliandia” esiste davvero, ma che si trova in uno stato di abbandono ed è avvolta dall’oscurità. La bambina così stringe amicizia con gli animali che vivono nel luogo. Tutti insieme cercano di realizzare un piano per salvare il mondo immaginario creato da June.

Il film è stato realizzato tra gli Stati Uniti e la Spagna ed è stato distribuito dalla Paramount Pictures. In Italia, invece, è distribuito dalla 20th Century Fox. Il personaggio di June è doppiato da Brianna Denski, mentre a dare la voce alla madre è l’attrice Jennifer Gardner. Il personaggio di Boomer è doppiato da Ken Hudson Campbell e quello del padre di June da Matthew Broderick. Ken Jeong è Cooper, Kenan Thompson è Gus e Mila Kunis è Greta.