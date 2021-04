Spezia – Crotone Serie A: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Spezia e Crotone è il primo anticipo del sabato della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo le vittorie di Inter e Juventus nei recuperi infrasettimanali e l’impresa della Roma in trasferta contro l’Ajax in Europa League, riparte oggi il campionato di calcio di Serie A, con una sfida davvero importante in chiave salvezza, che si gioca alle 15. Di fronte ci sono le neopromosse Spezia e Crotone.

Le due squadre lottano per non retrocedere, con i liguri che hanno sette punti di vantaggio sulla terz’ultima, ma vengono lentamente risucchiati nella zona retrocessione, e i calabresi che sono ultimi con appena 15 punti e ben nove punti di distacco dal Torino, quart’ultimo in classifica.

Precedenti di Spezia – Crotone e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo Stadio Picco di La Spezia tra i padroni di casa dello Spezia e il Crotone è su Sky, per cui sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta, su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 e 254 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Si tratta davvero di un confronto con pochissimi precedenti, quello tra le due squadre: i primi due in particolare risalgono al campionato cadetto e sono risalenti alla stagione 2006/2007. In quell’occasione, la squadra ligure vinse per due reti a uno nella gara di andata in casa, per poi andare a espugnare al ritorno l’Ezio Scida con il punteggio di due reti a zero.

Spezia e Crotone, le due squadre in campo: le formazioni

Italiano e Cosmi hanno completato le loro scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Ecco le possibili formazioni:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Verde.

CROTONE (4-3-1-2): Cordaz; Djdji, Golemic, Luperto; Molina, Petriccione, Benali, Reca, Messias, Ounas, Simy.