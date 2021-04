Pio D’Antini, chi è la moglie Cristina Garofalo: età, foto, lavoro, curiosità

Qualcuno ha fatto perdere la testa al comico italiano Pio D’Antini e la bellissima donna in questione è Cristina Garofalo. Ecco la sua storia.

Pio D’Antini è tra i comici italiani più amati del momento. E’ conosciuto dai telespettatori italiani per far parte del duo comico Pio e Amedeo, di recente finiti in mezzo al gossip feroce per alcune battute infelici su Belen e Stefano De Martino, a cui la showgirl avrebbe risposto con una frecciatina su Instagram. Ma c’è qualcuno di molto importante nella vita di Pio e questa è Cristina Garofalo, sua moglie e madre di sua figlia, nata nel 2016. Ma cosa sappiamo su di lei?

Pio D’Antini, chi è la sua bellissima moglie Cristina

Cristina è una donna dalla bellezza mediterranea, infatti è nata a Foggia nel 1988 e ha poi deciso molto presto di trasferirsi a Milano, lasciando la sua Puglia, per trovare fortuna, lavoro e una strada nel mondo della moda. Cristina, infatti, è diventata una modella nella città della moda e ben presto anche una seguita influencer. L’ingresso nello showbusiness milanese l’ha portata a conoscere e a diventare amica intima di Giulia Salemi e voci di corridoio dicono che Cristina potrebbe aver avuto un ruolo nella rottura tra la Salemi e Francesco Monte.

Ha conosciuto Pio D’Antini proprio a Milano e i due hanno convissuto per anni prima di sposarsi. Il fidanzamento e la convivenza infatti sono durati circa dieci anni, al termine dei quali i due hanno deciso di dirsi di sì. Poi, nel 2016, la loro bella famiglia si è arricchita con la nascita di Chiara. Ma potrebbe rimanere figlia unica a lungo, la piccola Chiara, dato che Cristina ha sempre dichiarato di amare le famiglie numerose.

Pio e Amedeo sono stati recentemente ospiti delle prime puntate del serale di “Amici 20”, in onda questa sera su Canale 5. Per questa quarta puntata, tuttavia, il duo comico sarà sostituito da Francesca Manzini.