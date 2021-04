Pio D’Antini chi è il comico di Pio e Amedeo: età, storia, esordi e curiosità

Scopriamo chi è Pio D’Antini, età, carriera, esordi e curiosità sul comico che fa parte del duo Pio e Amedeo.

Pio D’Antini è un attore comico italiano che è diventato famoso in tutta Italia grazie alla collaborazione dell’amico d’infanzia Amedeo Grieco in Emigratis. Il programma prevedeva che i due attori comici andassero in giro per il mondo e con sfacciataggine si facessero offrire tutto dai personaggi famosi. Il successo del format è stato tale da permettere ai due comici pugliesi di essere riconosciuti e riconoscibili in tutto lo Stivale.

Nato a Foggia nel 1983, Pio D’Antini ha da sempre avuto una passione per il cabaret che ha condiviso sin dai banchi di scuola con l’amico Amedeo. I due hanno deciso quindi di lavorare come animatori dei villaggi turistici e proprio in quel contesto hanno cominciato ad affinare la loro intesa e i loro sketch per il cabaret. Ben presto la loro capacità di trovare azioni e frasi spiazzanti e la brillantezza nell’avere sempre la battuta pronta li ha portati all’esordio televisivo nel programma ‘Occhio di Bue’ su Telenorba.

Pio D’Antoni, dagli esordi al successo nazionale

Da quel primo programma è giunta l’opportunità di approdare ai canali nazionali nel 2011. Parteciperanno ai programmi Rai ‘Stiamo tutti bene’ e ‘Base Luna’, ma la notorietà arriverà con la partecipazione a ‘Zelig’ su Italia 1. Mediaset crede nel loro potenziale e dopo il debutto al noto programma di cabaret gli consente di aprire una loro rubrica chiamata ‘Gli Utras dei Vip’. In questa cantano cori da stadio ai personaggi famosi e gettano le basi per il successivo ‘Emigratis’.

Nel mezzo, però, c’è la partecipazione a sue film: Amici come noi e Ma tu di che segno 6?. Dopo il successo del programma più famoso, Pio e Amedeo sono tornati in televisione nel 2019 per partecipare ad Amici, programma nel quale sono diventati ospiti fissi nel 2020 e anche in questo 2021. A partire dalla prossima settimana condurranno il loro programma ‘Felicissima Sera’, già pensato per il 2020 ma slittato a causa della pandemia.