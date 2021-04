Parma – Milan: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

Il match della Serie A TIM tra Parma e Milan: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida del Tardini.

Dopo le vittorie di Inter e Juventus nei recuperi infrasettimanali e l’impresa della Roma in trasferta contro l’Ajax in Europa League, riparte oggi il campionato di calcio di Serie A. Alle 15, lo Spezia ha battuto in rimonta il Crotone, di fatto condannandolo alla retrocessione in Serie B, mentre alle 18.00 era la volta di una sfida davvero molto importante.

Si trattava di un testa coda davvero fondamentale che coinvolgeva le formazioni di Parma e Milan. I padroni di casa, infatti, con appena 20 punti sono in penultima posizione in classifica: vincere oggi significava tornare a sperare. Gli ospiti, secondi a 11 punti dall’Inter, adesso si devono guardare alle spalle, dove Juventus, Atalanta e Napoli sono in agguato.

Parma – Milan, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

Parte bene il Milan che dopo appena otto minuti passa in vantaggio con il gol di Rebic, che ben liberato da una giocata di Ibrahimovic di potenza batte il portiere avversario. La partita è molto tesa, con diversi ammoniti da entrambe le parti: a fine primo tempo ecco arrivare anche il raddoppio rossonero, con il gol di Kessié, ben liberato da un tocco di Theo Hernandez, dopo una giocata del solito Ibrahimovic. Si chiude così il primo tempo.

Nella ripresa, il Parma sembra più propositivo e accorcia con Gagliolo, per gran parte della partita il migliore dei ducali. L’assist è di Graziano Pellé. Siamo al minuto 66, qualche minuto prima il fattaccio: ingenuità di Ibrahimovic, che dice qualcosa contro Maresca, il quale estrae il cartellino rosso. Girandola di sostituzioni, ma anche di ammonizioni, davvero tante oggi. Poi nei minuti di recupero il contropiede del Milan, con Rafael Leao che suggella il tre a uno. Parma sempre più sprofondato in classifica, il Milan può continuare a sperare.

Formazioni e pagelle di Parma – Milan

PARMA (4-3-3): Sepe 6; Conti 5,5 (Traoré 5,5), Bani 5, Gagliolo 5,5, Pezzella 6 (Busi 6); Kucka 6, Hernani 5 (Grassi 6), Kurtic 5,5; Man 5,5, Pellè 6, Gervinho 5,5 (Cornelius 6).

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6,5; Kalulu 6 (Gabbia s.v.), Tomori 6, Kjaer 5,5, Hernandez 6,5; Bennacer 6 (Meité 6), Kessiè 7; Saelemaekers 6 (Dalot 6,5), Calhanoglu 6,5 (Krunic s.v.), Rebic 7 (Rafael Leao 6,5); Ibrahimovic 5.