Parma – Milan Serie A: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Parma e Milan è il secondo anticipo del sabato della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo le vittorie di Inter e Juventus nei recuperi infrasettimanali e l’impresa della Roma in trasferta contro l’Ajax in Europa League, riparte oggi il campionato di calcio di Serie A. Il cartellone si è aperto alle ore 15.00 con una sfida importante in chiave salvezza tra le formazioni di Spezia e Crotone.

Alle 18.00, invece, c’è un testa coda davvero fondamentale che coinvolge le formazioni di Parma e Milan. I padroni di casa, infatti, con appena 20 punti sono in penultima posizione in classifica: vincere significa tornare a sperare. Gli ospiti, secondi a 11 punti dall’Inter, adesso si devono guardare alle spalle, dove Juventus, Atalanta e Napoli sono in agguato.

Precedenti di Parma – Milan e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo Stadio Tardini di Parma tra i padroni di casa e gli ospiti del Milan è su Sky, per cui sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta, su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 e 254 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

54 con quello di oggi sono i precedenti tra queste due squadre nel massimo campionato di Serie A. Avanti negli scontri diretti è nettamente il Milan, con 28 vittorie a 11, 14 pareggi completano il quadro nella competizione. Inoltre, se si guardano i precedenti più recenti, i rossoneri sono imbattuti contro gli avversari gialloblù da sette partite, avendo collezionato cinque vittorie e solo 2 pareggi.

Parma e Milan, le due squadre in campo: le formazioni

D’Aversa e Pioli stanno completando le loro scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Ecco le possibili formazioni: