Michelle Hunziker, l’errore clamoroso: “Avevo detto di non toccarla”

Michelle Hunziker viene rimproverata con durezza dopo aver commesso un errore: il suo sguardo contrito la dice lunga.

Uno dei motivi per cui gli italiani amano Michelle Hunziker è la sua capacità di ridere sui propri difetti e sui propri errori. La conduttrice svizzera è dotata di una grande auto-ironia e anche quando sbaglia non si nasconde, anzi mostra la sua debolezza in video. L’ultimo lo ha addirittura pubblicato su Instagram, per fare vedere a tutti sia il rimorso provato per aver rovinato il lavoro altrui, sia il rapporto di estrema amicizia che ha con la sua truccatrice storica Laura Barenghi.

Nel video si vede il momento in cui la truccatrice posa sul capo di Michelle una sorta di maschera. Mentre la posiziona delicatamente sulla sua testa le dice in modo chiaro: “Non toccarla perché si spezza subito”. Come se non avesse detto nulla, la conduttrice comincia a spostarla e la maschera si rompe. Lo sguardo di Michelle mostra tutto il suo rimorso ed un pizzico di timore nel comunicarlo alla truccatrice.

Michelle Hunziker rimproverata duramente dalla truccatrice

A quel punto la conduttrice era costretta ad avvisarla di quanto successo e con un filo di voce la chiama: “Laura…”, lei si gira, vede che si è rotta e le dice con tono di rimprovero: “L’hai toccata, vero?”. Michelle prova a negare l’evidenza, ma lei non le crede e le dice: “Si, l’hai toccata, ti avevo detto di non farlo che si spezza subito e l’hai fatto”. Con il sorriso che le si disegna in volto la Hunziker continua a negare: “Non l’ho toccata e che si è spezzata”. L’amica per nulla persuasa le fa capire che lo viene a scoprire comunque: “Vedi che riguardo il video”.

La scenetta risulta molto simpatica e Michelle ha deciso di condividerla per farsi due risate con l’amica e mostrarla ai fan: “Niente…ci stavamo preparando per una trasformazione in un personaggio maschile…guardate come mi coglie in fallo e mi cazzia” la Barenghi!!! 🤣😂🤣 dopo 20 anni insieme il nostro rapporto in 20 secondi….guardate il mio sguardo contrito 😂😂😂”.