Mariangela Tarì, chi è l’insegnante e scrittrice: la sua incredibile storia

Mariangela Tarì è una donna incredibile che oggi si racconterà alle telecamere di “Verissimo” e a Silvia Toffanin. Ecco la sua storia.

Una donna incredibile, forte e determinata, scrittrice, madre, paladina dell’amore: Mariangela Tarì sarà ospite oggi 10 aprile da Silvia Toffanin, che l’ha invitata nella nuova puntata di “Verissimo” per raccontare la sua storia e il suo nuovo libro “Il precipizio dell’amore”. E’ la prima volta che la Mariangela parla in televisione, ma quello che dice riguarda tutti: il suo nuovo libro scaturisce da una lettera alla Repubblica, che ha scritto nel 2018 e che parla d’amore e disabilità. Ma chi è Mariangela Tarì? Ecco la sua storia.

Mariangela Tarì, la storia di una madre coraggiosa

Mariangela è molto attiva sui social, soprattuto su Facebook dove condivide con gli altri la sua battaglia. E’ nata a Taranto ed è laureata in Giurisprudenza anche se tutta la vita ha lavorato come insegnate di sostegno per bambini affetti da disabilità. Oggi vive a Verona ed è mamma di due figli entrambi con gravi malattie e disabilità. E’ una donna forte e combattiva che non si sente un’eroina e rifiuta la retorica dei genitori eroi di figli diabili. Nella descrizione del suo nuovo libro “Il precipizio dell’amore“, Mariangela scrive: “Essere mamme non è semplice e nella mia condizione è ancora più difficile. “Non siamo eroi, ma compiamo azioni eroiche”, scrivo. Mettendo noi su un piedistallo, si prende la distanza. Io chiedo aiuto.“

Mariangela è anche impegnata nel sociale ed è presidente de La casa di Sofia, un’associazione di promozione sociale con finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale. Collabora anche con il Crest, un teatro di Taranto che si occupa di promuovere la bellezza della teatralità nelle scuole, con finalità didattiche. Una donna davvero incredibile, che avrà modo di raccontarsi e di far conoscere la sua storia, comune a tantissime mamme italiane, alle telecamere di Canale 5.

