All’Isola dei Famosi arriva un nuovo scoop, fornito da Miryea, la quale ha rivelato che Andrea Cerioli avrebbe perso la testa per Elisa Isoardi.

L'”Isola dei Famosi 2021” si tinge di rosa secondo le rivelazioni della naufraga Miryea Stabile, che è stata vista per la sua partecipazione a “La Pupa e il Secchione“. Secondo la ragazza, c’è un nuovo flirt in corso che riguarderebbe l’ex volto di Rai1, Elisa Isoardi.

Miryea Stabile è certa che l’ex volto de “La Prova del Cuoco“, Elisa Isoardi, abbia un ammiratore all'”Isola dei Famosi“. “Secondo me Andrea si era invaghito di te perché vedevo che ti seguiva da un po’. C’è un erto feeling tra voi due. Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva questa cosa qui“, ha detto l’ex Pupa. L’ammiratore è Andrea Cerioli, noto per essere un sex symbol e conosciuto per la sua partecipazione a “Uomini e Donne“. La sua fama è stata compromessa da quando è un naufrago, in quanto si mostra spesso scontroso e irritabile, molto distante da come si è sempre mostrato sui social.

Isola, Andrea Cerioli innamorato? Miryea Stabile pensa di sì

Quello che doveva essere il “maschio alpha” dell'”Isola dei Famosi“, si sta rivelando molto diverso da come appare negli scatti che condivide sui social, non solo caratterialmente. Nelle ultime ore Daniela Martani e Akash Kumar hanno accusato Andrea Cerioli di modificare le sue foto su Instagram, in quanto dal vivo il suo fisico è molto diverso. Il giovane non sta brillando per la sua personalità all’Isola, ma la sua infatuazione per Elisa Isoardi potrebbe far cambiare le cose.

Andrea Cerioli è fidanzato con Arianna, la ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” da ben due anni. Il loro sembra un legame solido, tanto che i due convivono e desiderano dei figli e per il giovane è stato molto in apprensione nel lasciare la sua ragazza per partire per le Honduras. Elisa Isaordi ha commentato il presentimento di Miryea Stabile sostenendo che lei trova il ragazzo simpatico, ma che è in una fase della sua vita in cui vorrebbe ragazzi più grandi. “Davvero potrebbe essere un figlio per me“, ha detto l’ex volto di Rai1.