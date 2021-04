Google Street View, la FOTO incredibile del camion in verticale

Grazie a Google Street View ne abbiamo viste di stranezze nel corso degli anni. Ma con tutta probabilità questa le batte tutte.

Google Street View, le telecamere del servizio offerto dalla celebre azienda di Mountain View hanno catturato un episodio decisamente bizzarro ed esilarante. In uno degli screen carpiti nella località statunitense si Tonkawa, in Oklahoma, è possibile vedere un camion con tanto di pesante rimorchio, perfettamente posizionato in verticale.

Leggi anche –> Google Street View | ragazza rivede il nonno morto tempo fa | FOTO

Lo scatto è finito online su Reddit e c’è anche una didascalia divertente che riporta la scritta: “Parcheggio alternativo”. La cosa particolare è che più di un utente sostiene di avere visto questo imponente tir posizionato così anche nella vita reale. E questa è la differenza tra l’episodio descritto ed altre immagini curiose estrapolate da Google Street View.

Da quanto è possibile apprendere, pare che il camion in verticale si trovi lì da decenni. E che sia diventato un vero e proprio punto di riferimento, nel corso del tempo. Se ne è parlato spesso sui social network in passato. Difatti ecco emergere la testimonianza di una persona che afferma di avere visitato Tonkawa alla metà degli anni ’80, quando era bambino.

Leggi anche –> Google StreetView, le immagini più divertenti dal mondo

Google Street View, l’immagine subito usata per fare pubblicità

Andò lì con il papà, ed il camion si trovava già lì. Lo stesso scrivono diversi altri utenti. In parecchi si chiedono come sia possibile mettere un veicolo pesante in questa posizione. Non tanto il perché ma il come.

Leggi anche –> Cadaveri in due fosse aperte su Google Maps, lo scatto spaventoso

Senza contare come, da decenni, il camion si erga in altezza come se fosse un palazzo. Da quel che si apprende, la cosa sarebbe da ricondurre a degli scopi pubblicitari da parte di una azienda specializzata nella riparazione di camion.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Si tratta della ‘Oklahoma Truck Supply‘, la quale ha utilizzato un claim semplice da applicare sulle fiancate del veicolo. “Ripariamo camion. Hai problemi? Oklahoma Truck Supply”. Poche parole, perché il resto lo fa il comparto visivo. Quando si dice che una immagine vale più di mille parole.