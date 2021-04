Giornalista ucciso, freddato ad Atene con 17 colpi di pistola davanti casa

Un famoso giornalista ucciso in un agguato teso per zittirlo: le inchieste della vittima erano scottanti e molto scomode per alcuni.

Giornalista ucciso, il drammatico episodio è avvenuto ad Atene, la capitale della Grecia. La vittima si chiamava Giorgos Karaivaz ed era famoso per le sue inchieste di cronaca nera. Karaivaz era molto noto anche per le sue partecipazioni televisive. L’omicidio è avvenuto ad Alimos, un centro abitato che sorge alla periferia di Atene.

L’uomo si trovava davanti alla porta di casa sua quando un motorino si è fermato a pochi metri di distanza. Uno dei due individui in sella, quello che sedeva dietro, ha estratto una pistola centrandolo con 17 proiettili. Il giornalista ucciso non ha potuto fare niente per mettersi in salvo, essendo stato colto di sorpresa.

Subito dopo avere portato a termine questa esecuzione, i due sicari sono fuggiti. Adesso la polizia greca ha intrapreso una vera e propria caccia all’uomo in tutta l’Attica.

