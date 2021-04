By

Conosciamo meglio Verdiana Pettinari, unica figlia di Enrica Bonaccorti. Bella e brava, è una donna con un bellissimo interesse in particolare.

Verdiana Pettinari, figlia di Enrica Bonaccorti, più volte ha ricevuto degli elogi in diverse trasmissioni televisive dalla sua celebre mamma. Lei è nata nel 1973 a Savona dalla relazione intrapresa dal noto volto tv con Daniele Pettinari.

All’epoca la Bonaccorti aveva 24 anni e quella con il padre di Veridiana Pettinari non era affatto una storia semplice. Difatti quel matrimonio finì e lei trovò riparo dai suoi genitori. Anche alla luce di ciò abbiamo appreso sia da Enrica che da Verdiana di come Daniele e tutta la di lui famiglia non siano mai stati presenti.

La testimonianza più importante in tal senso giunse tempo fa nella trasmissione di Rai 1 ‘Vieni da me’. “Ma mio padre non mi manca affatto”, aveva detto in tale circostanza la figlia di Enrica Bonaccorti. A testimonianza di ciò, lei ha anche scelto di assumere il cognome materno.

Verdiana Pettinari, cosa fa la figlia di Enrica Bonaccorti

Sul suo conto sappiamo che Veridiana ama molto il mare, e non potrebbe essere altrimenti per chi viene al mondo in Liguria, dove c’è uno dei climi più dolci immaginabili, proprio grazie al Tirreno che accarezza quel lembo di terra. Ama il cinema, al punto che sembra avere intrapreso un percorso giornalistico al preciso scopo di raccontarne le dinamiche.

Sul profilo Instagram di Veridiana sono presenti alcuni filmati dell’edizione 2019 del Festival del Cinema di Venezia. E lei appare ‘in prima linea’, in alcune conferenze stampa ed al seguito dei giornalisti alla presentazione di alcune prime importanti.

In un video da lei stessa realizzato fa la sua presenza il famoso regista Quentin Tarantino. Per il resto, va detto che Veridiana non è certo una ragazzina ormai. Eppure conserva un aspetto tale da renderla bellissima, esattamente come la mamma. Che da ragazza era capace di esercitare un fascino senza eguali.