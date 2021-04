Elisabetta Gregoraci al settimo cielo: “Sto camminando nei miei sogni”

La splendida soubrette calabrese Elisabetta Gregoraci accompagna i propri fan nei suoi sogni con degli scatti mozzafiato.

La parentesi Grande Fratello Vip per Elisabetta Gregoraci è definitivamente archiviata come un’esperienza intensa e per certi versi dura, ma della quale non si trovano più le tracce. Nei mesi all’interno del reality di Mediaset sono venute fuori le voci più disparate e lei si è vista costretta a mettersi prima sulla difensiva e successivamente a prendersi uno stacco per cancellare lo stress e ricaricare le batterie.

Persino il viaggio a Dubai, dov’era ospite dell’ex marito Flavio Briatore e durante il quale ha passato del tempo prezioso e di qualità con il figlio Nathan Falco, è stato accompagnato da rumor e presunte novità sulla sua vita sentimentale. In quei giorni, infatti, si era sparsa la voce che tra lei e Briatore fosse tornato del tenero e avessero deciso di riprovarci. Voce che la stessa Elisabetta ha prontamente smentito con un sorriso sulle labbra quando le è stato chiesto a Verissimo.

Sebbene la Gregoraci si sia presa una lunga pausa dalla televisione dopo la partecipazione al reality di Mediaset, la sua notorietà non accenna a diminuire. Il suo profilo Instagram è preso d’assalto quotidianamente da milioni di fan che non si vogliono perdere nemmeno un dettaglio della sua vita privata e professionale. Alcuni di essi non si limitano a seguirla, ma la omaggiano con doni che attestano l’affetto che provano. L’ultima regalia è stato un mazzo di 300 rose regalate da uno sconosciuto. Un cadeau che lei ha apprezzato molto e per il quale ha ringraziato con un post da capogiro.

Questa mattina la Gregoraci ha mostrato ai follower i risultati dell’ultimo shooting fotografico che la vede protagonista. La bella Elisabetta è stata immortalata mentre attraversa la strada con la consueta eleganza e portamento perfetto. A commento degli scatti scrive: “Walking in my dreams”.