Daniela Poggi, chi è l’attrice ligure: età, carriera, vita privata e curiosità

Conosciamo meglio Daniela Poggi: età, carriera, vita privata, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere sulla famosa attrice ligure.

A 66 anni Daniela Poggi non ha ancora perso la passione per il suo lavoro e per ciò che fa. Il perché lo si capisce leggendo la sua biografia ufficiale, non un insieme di date, lavori e titoli, ma il tentativo di far capire a chi legge la passione che ha accompagnato ogni momento la sua carriera nel mondo della recitazione e dello spettacolo. Daniela ci spiega che l’arte e la bellezza hanno sempre fatto parte della sua vita, poiché in famiglia c’erano artisti e reginette di bellezza.

Il suo cammino nel mondo del teatro, dunque, è stata una naturale conseguenza, niente d’indotto o ragionato, ma più una propensione naturale verso ciò che ha da subito imparato ad amare. L’unica esperienza che cita nella biografia l’attrice è la prima, quando ancora 14enne ha recitato in teatro il ruolo di Andromaca di Racine in lingua francese. Il perché di questa scelta è semplice, poiché in quel momento ha capito che il teatro sarebbe stata la sua vita: “il cuore batteva a mille ma io mi sentivo ‘esistere‘. Occhi che mi guardavano, orecchie che mi ascoltavano e io non potevo, non dovevo deluderli. Esistere, sentirmi viva, emozionare”. Ciò che le piace della recitazione e poter uscire da sé stessa per diventare qualcun altro, un passaggio necessario per permettere al pubblico di credere a quella performance e appassionarsi alla storia raccontata.

Daniela Poggi, chi è l’attrice ligure

Nata a Savona, il 17 ottobre del 1954, Daniela Poggi ha cominciato a recitare da adolescente, ma la sua notorietà è giunta solo quando ha fatto parte del corpo di ballo dei Matia Bazar al Festival di Sanremo del 1977. Da quel momento si è aperta una carriera nel mondo della televisione, prima come soubrette e successivamente come conduttrice. Al lavoro in televisione ha alternato quello al cinema. Impossibile citare tutti il film ai quali ha preso parte da Son tornate a fiorire le rose a l’Ultimo Harem, da Viola Bacia tutti a Sconnessi. Una carriera decennale, ricca di collaborazioni, soddisfazioni e attestati di stima. A cinema e televisione, inoltre, Daniela ha continuato ad affiancare il suo primo amore, la recitazione in teatro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da D A N I E L A P O G G I (@daniela_poggi_official)

L’attrice è sempre stata una donna bellissima, il cui fascino ha fatto innamorare di lei tantissimi uomini. Della sua vita privata, però, si conosce poco o nulla. Negli anni ’70 si è vociferato che potesse avere una relazione con Walter Chiari, però non vi è stata mai una conferma da parte dei diretti interessati. Si sa che è stata sposata per 5 anni con un uomo del quale non si conosce nulla. Ha una figlioccia di nome Ximena con la quale spesso posta foto sui social.