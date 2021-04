Coronavirus 10 aprile: drastico calo di positivi e ricoverati

Emergenza Coronavirus oggi 10 aprile in Italia: drastico calo di positivi e ricoverati, i dati e la situazione aggiornata.

Sta calando la pressione del Coronavirus nel nostro Paese: l’emergenza non è sicuramente finita, ma la contrazione in questi giorni per quanto concerne la diffusione del virus è davvero netta. In particolare, da qualche giorno calano al ritmo di diverse migliaia ogni 24 ore gli attualmente positivi e anche i ricoverati sono già centinaia in meno.

Leggi anche –> Porta al guinzaglio il marito per aggirare il coprifuoco: arriva la multa

Per quanto concerne il dato dei nuovi contagiati, ci sono stati 17.567 nuovi casi su 320.892 tamponi antigenici e molecolari nelle ultime 24 ore. Si mantiene dunque sopra il 5% l’incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati ed è adesso di circa il 5,5%. Si tratta di un dato che continua sensibilmente a crescere.

Leggi anche –> Negazionista a caccia di ospedali vuoti, cosa ottiene? Figuraccia e multa

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dati Coronavirus 10 aprile in Italia: la situazione aggiornata

Anche nelle ultime 24 ore è stato alto il numero dei morti, 344 i decessi, anche se meno della metà di quelli di ieri, quando il dato era stato ‘falsato’ da un riconteggio avvenuto in Sicilia. Ci sono poi stati anche 20.483 dimessi o guariti, per cui ora abbiamo 533.085 attualmente positivi, ovvero quasi 4mila in meno rispetto alle 24 ore precedenti. C’è poi il dato dei ricoveri ospedalieri: sono 31.242 i ricoverati nei reparti Covid, vale a dire 507 in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

Scendono anche le terapie intensive: i ricoveri sono 3.588 ovvero 15 in meno in 24 ore, mentre i nuovi ingressi nei reparti sono anche oggi meno di 200, ovvero 186 in un giorno. Per quanto riguarda le medie settimanali, abbiamo avuto negli ultimi sette giorni 14.833 casi in media al giorno, ovvero il 25 per cento in meno. 460 in media i decessi giornalieri, ovvero il 5% in più. Infine il dato sulle vaccinazioni: 12,6 milioni le dosi vaccinali somministrate, 8,8 milioni le prime dosi e oltre 360mila quelle nelle ultime 24 ore.