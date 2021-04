Carlo Calenda, chi è la prima figlia Tay: età, foto, social, vita privata

Conosciamo meglio la storia della prima figlia di Carlo Calenda, Tay: ecco tutte le curiosità sulla donna reportage

Una storia un po’ bizzarro che forse non tutti conoscono. Carlo Calenda all’età di 16 anni è diventato subito prima della figlia Tay. Una passione davvero senza freni con la segretaria dell’epoca del patrigno, Riccardo Tozzi, che da ben due anni frequentava costantemente. Successivamente ha sposato la manager Violante Guidotti Bentivoglio, da cui ha avuto altri tre figli. Un retroscena alquanto incredibile con la relazione da giovanissimo che ha portato anche alla luce l’ormai 31enne Tay, ma che gli ha cambiato la vita come lui stesso ha svelato in varie interviste.

Carlo Calenda, le curiosità sulla figlia Tay

La figlia Tay oggi ha 31 anni ed è una fotoreporter professionista. Ultimamente è uscita su tutte le pagine dei giornali anche perché è stata pestata durante una manifestazione di protesta con uno zigomo gonfio. Così la stessa ragazza ai microfoni de “Il Corriere della Sera” ha rivelato i motivi visto che le segue per motivi di lavoro: “La polizia ha caricato e non ho visto più niente, ho sentito un colpo sulla guancia destra, una manganellata”. Poi ha aggiunto: “Nulla niente di grave, il volto si è già sgonfiato. La tensione è sempre più alta in Francia, ho paura che ci saranno violenze sempre più gravi e che qualcuno morirà”.