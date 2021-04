Conosciamo meglio tutta la dura battaglia della moglie di Carlo Calenda, Violante: una tappa fondamentale della sua vita

Non solo belle notizie per la moglie di Carlo Calenda, Violante Guidotti Bentivoglio, che ha dovuto anche affrontare un periodo duro della sua vita a causa della leucemia. Di origini nobili, si è laurea in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, lavorando nel mondo della comunicazione anche come manager. All’età di 18 anni si è innamorata proprio dell’ex ministro Calenda: dalla loro relazione sono nati così tre figli. La stessa donna su Rai1 ha raccontato tutto quel periodo davvero buio: “Ho sprecato notti e giorni in ospedale a farmi tante domande sul perché. Poi i medici mi hanno rassicurato, consigliandomi di incanalare la rabbia, e anche la paura, in un sentimento positivo. Mi hanno detto: la malattia è come una medaglia, ha due facce. Cerca quella buona e valorizzala”.

Carlo Calenda, tutta la verità sulla moglie Violante

Il racconto è proseguito con il peggio che è passato anche grazie al calore della sua famiglia: “Non ce l’avrei mai fatta senza. I miei tre figli mi hanno dato la forza. Ricordo quando mi collegavo via Skype dall’ospedale. Avvisavo Carlo dieci minuti prima. Mi tiravo su, mi mettevo la parrucca e cercavo di mostrarmi normale”. Un capitolo ormai chiuso da tempo con la possibilità di tornare a vivere senza alcuna problematica. Infine, è diventata attualmente anche una testimonial per la prevenzione dei tumori. La donna ha sempre ringraziato con affetto e con amore il ragazzo che gli avrebbe donato il midollo che continua a chiamare sempre ‘angelo’.