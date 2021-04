Buddy Valastro, il drammatico incidente: come sta ora il Boss delle Torte

Dopo il pauroso incidente subito ad una mano, chef Buddy Valastro ha affrontato un lungo percorso di guarigione. Quali sono le sue condizioni oggi.

Buddy Valastro, noto ai più come ‘il Boss delle Torte’, aveva subito un bruttissimo incidente. Avvenne il tutto in casa e le conseguenze furono gravi per lo chef statunitense di chiare origini italiane, specializzato nella pasticceria.

Lui stesso aveva avvertito i propri ammiratori di avere subito un imprevisto molto spiacevole in casa. In conseguenza di ciò si era reso necessario un ricovero in ospedale con anche diversi interventi chirurgici ad una mano.

L’incidente era avvenuto nella pista di bowling che Buddy Valastro ha nella sua abitazione in New Jersey, con il classe 1977 che aveva cercato di recuperare dei birilli inserendo la mano nel meccanismo automatico che li posiziona.

Questo ha finito con lo stritolargli l’arto. Valastro venne aiutato dai suoi tre figli adolescenti: Buddy Jr, Marco e Carlo, tutti nati tra il 2004 ed il 2011. Mentre non c’era la primogenita Sofia. La madre è Elisabetta Belgiovine, anche lei statunitense a tutti gli effetti ma con famiglia italiana.

Buddy Valastro, le condizioni del Boss delle Torte oggi

Nel corso del tempo Valastro ha pubblicato alcuni aggiornamenti dall’ospedale, restando in contatto con i fans. E non ha mancato di fare sfoggio di umorismo per sdrammatizzare sulla sua situazione.

Il recupero della piena funzionalità della mano destra, quella principale, richiederà altro tempo ed una apposita terapia, come confermato dal suo portavoce. In tantissimi hanno espresso vicinanza allo chef,, augurandogli di riprendersi completamente.

Cosa che in effetti è già avvenuta, nonostante il percorso clinico non sia comunque giunto a conclusione. Ad inizio aprile 2021 comunque il Boss delle Torte si è fatto vedere in buona forma. Lui ha preso parte come ospite ad uno show televisivo, il ‘LIVE with Kelly and Ryan’, dove si è esibito nella preparazione di una torta e ha scherzato molto con i due conduttori.