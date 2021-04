Barbara D’Urso al passo d’addio? La risposta della Rai è tremenda

Barbara D’Urso lascerà Mediaset la prossima stagione per passare alla Rai? Ecco cosa ha risposto l’emittente di Stato.

Il 2021 non è stato finora un anno felice a livello professionale per Barbara D’Urso. La conduttrice si è vista chiudere in anticipo di due mesi il suo Live Non è la D’Urso, e la sua Domenica Live continua a perdere il confronto diretto con la Domenica In di Mara Venier. I suoi programmi sono sempre accompagnati da polemiche e critiche, inoltre da settimane si parla del suo futuro professionale lontano da Mediaset.

Secondo le voci di corridoio, infatti, Barbara avrebbe intavolato una trattativa con la Rai per pianificare un futuro nella tv di Stato. Sulla questione oggi è intervenuto Dagospia, il portale che si occupa di gossip e televisione e che spesso anticipa le notizie sui protagonisti del mondo dello spettacolo e della televisione. Sul sito si legge che la Rai al momento non sarebbe interessata alla conduttrice campana e che il futuro della D’Urso rimane comunque Mediaset, anche se con una visibilità minore rispetto a questi anni.

Barbara D’Urso resta a Mediaset

Sempre secondo quanto riportato da Dagospia, il prossimo anno Live Non è la D’Urso non ripartirà e alla guida di Domenica Live sarà scelta un’altra conduttrice. Da settimane si parla di un possibile approdo nel programma di Elisa Isoardi, conduttrice al momento impegnata nel reality L’Isola dei Famosi, e secondo le ultime indiscrezioni al suo fianco ci potrebbe essere Tommaso Zorzi, vero e proprio fenomeno mediatico del momento dopo il Grande Fratello Vip. Attualmente, però, si tratta solo di voci prive di conferme e nelle prossime settimane potrebbero essere smentite.

Privata dei programmi domenicali, la conduttrice campana continuerebbe a condurre Pomeriggio Cinque, l’unico programma da lei condotto che anche in questo anno di magra assicura risultati positivi. Nemmeno la concorrenza di Alberto Matano e de La Vita in diretta, infatti, hanno piegato gli ascolti del programma pomeridiano di Canale 5, ancora uno dei preferiti dagli italiani.