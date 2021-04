ATP Cagliari: Sonego Vavassori – Bolelli Molteni, dove vedere diretta

Dove vedere in streaming e in diretta la finale di doppio dell’ATP di Cagliari tra Sonego e Vavassori contro Bolelli e Molteni.

Sogna l’all-in nel torneo di Cagliari l’azzurro Lorenzo Sonego, numero 34 al mondo della classifica ATP, che ha raggiunto una sofferta finale proprio oggi pomeriggio. In semifinale, infatti, il 25enne torinese ha battuto Taylor Fritz. Il 23enne statunitense, tra i primi trenta al mondo, ha ceduto solo al terzo set.

Per Lorenzo Sonego, arriva così la terza finale della sua carriera: a un anno e mezzo dalla vittoria di Antalya e pochi mesi dalla sconfitta del novembre scorso a Vienna contro Rublev, la terra sarda gli porta davvero molta fortuna. In finale, arriva Laslo Djere, che ieri ha avuto la meglio su Musetti, e oggi ha liquidato Basilashvili.

Leggi anche –> Lorenzo Sonego, chi è: età, carriera e vittorie del tennista

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sonego Vavassori contro Bolelli Molteni: la finale del doppio dell’ATP di Cagliari

Per Lorenzo Sonego si tratta della prima finale di doppio della sua carriera e la raggiunge insieme ad Andrea Vavassori. Il tennista torinese, che potrebbe entrare tra i primi trenta al mondo ed è dietro a Berrettini, Fognini e Sinner, tra gli italiani, è nel doppio alla posizione numero 175 del ranking, sicuramente una vittoria lo porterebbe ben più avanti. Il coetaneo e conterraneo Andrea Vavassori, numero 329 del ranking ATP, è invece numero 81 nella classifica del doppio.

Il tennista ha fatto spesso coppia con uno dei suoi avversari di oggi: si tratta dell’espertissimo Simone Bolelli, che nel doppio si è tolto nel corso della sua carriera davvero molte soddisfazioni. Lui e Fabio Fognini infatti sono stati gli unici due azzurri a entrare nella top ten. Bolelli ha inoltre vinto ben cinque tornei ATP e l’Australian Open 2015 in coppia con Fognini. Al suo fianco, in finale a Cagliari scende un altro tennista di esperienza, l’argentino Andres Molteni.

Vedere il match di tennis tra Sonego Vavassori e Bolelli Molteni in streaming e in diretta

Riflettori puntati dunque su questa finale quasi tutta azzurra del doppio all’ATP di Cagliari. Le sfide di questo torneo sono in diretta su SuperTennis, la tv in chiaro interamente dedicata a questo sport. Per poter dunque seguire le imprese degli azzurri e tutti i match più importanti, basta sintonizzarsi sul canale 64 del digitale terrestre o in alternativa sul sito del canale tematico di tennis a questo link.