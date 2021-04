Amedeo Grieco, chi è il fratello Gabriele: lo abbiamo già visto in tv

Amedeo Grieco è conosciuto e amato dal pubblico italiano per il duo comico Pio e Amedeo. Ma cosa sappiamo del fratello Gabriele Grieco?

Pio e Amedeo sono tra le coppie comiche più amate del momento e non mancano mai di far ridere i telespettatori italiani ogni volta che compaiono sullo schermo. Dopo il successo di “Emigratis“, il duo ha partecipato alle prime puntate dei serali di “Amici 20” per intervallare la gara con momenti di comicità e risate. Ma nemmeno i comici sfuggono al gossip e ai riflettori puntati e della loro privata si sa parecchio. Si sa che Amedeo Grieco ha un fratello, che si chiama Gabriele e che qualcuno si ricorda da “C’è posta per te“.

Amedeo Grieco, il fratello Gabriele: la sua storia

Molti ricordano il volto di Gabriele Grieco, fratello di Amedeo del duo comico Pio e Amedeo, dalle sue due partecipazioni a “C’è posta per te” di Maria De Filippi. Gabriele ha 26 anni ed è molto legato a suo fratello, con cui ha sempre avuto un rapporto bellissimo nonostante i mille impegni lavorativi di Amedeo. Ed è proprio Amedeo ad aver voluto fare due bellissime sorprese a Gabriele e a portarlo davanti alle telecamere di Canale 5.

La prima volta, Gabriele ha potuto incontrare Mario Balotelli e la seconda volta Belen Rodriguez e Stefano de Martino, per un momento davvero speciale ed emozionante. Sì perchè in occasione della seconda partecipazione di Gabriele a “C’è posta per te”, il ragazzo ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo con parole che hanno commosso tutti. “Sei bellissima! – le ha detto – sei arrivata tu che mi tagli la frutta, mi abbottoni scarpe e giubbino. A me è sempre mancato qualcosa ma da quando ci sei tu non mi manca più niente. Mancavi tu! Quindi ora te lo chiedo ufficialmente: Giorgia, mi vuoi sposare?”

Gabriele è affetto da una disabilità che però non lo ha mai limitato nella vita e sulla quale fa anche dell’ironia, come ha fatto suo fratello Amedeo proprio da Maria De Filippi, introducendo anche una riflessione molto attuale: “Al Sud fanno così, tutti dovrebbero assumere i ragazzi con disabilità però preferiscono assumere quelli con una disabilità inferiore così pagano la multa e raggirano le leggi dello Stato e quindi Gabriele mi è disoccupato.”