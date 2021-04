Amedeo Grieco, chi è il comico pugliese: età, foto, moglie, carriera e curiosità

Conosciamo meglio Amedeo Grieco, il comico pugliese che fa parte del duo Pio e Amedeto: età, foto, carriera e curiosità.

Giunti alla notorietà nazionale grazie al programma ‘Emigratis‘, andato in onda su Italia 1, Pio e Amedeo sono ormai due tra i comici più apprezzati del nostro Paese e presto li potremo apprezzare nel loro programma ‘Felicissima Sera‘. Per parlare di questo nuovo format, già pubblicizzato in ogni puntata di Amici (dove sono ospiti fissi), oggi il duo comico sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Nonostante la loro notorietà, il pubblico vede Pio e Amedeo come un’unità indistinta, effetto inevitabile quando dei comici si presentano in duo e come tale impostano la loro carriera. E’ successo a Franco e Ciccio ed in tempi più recenti a Ficarra e Picone e ad Ale&Franz. Che la loro vita sia in parte condivisa è anche vero, visto che si conoscono sin da quando sono piccoli, sono migliori amici ed hanno cominciato assieme la carriera di cabarettisti nei villaggi turistici prima e nelle televisioni poi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche ->Pio D’Antini chi è il comico di Pio e Amedeo: età, storia, esordi e curiosità

Amedeo Grieco, chi è il comico pugliese

Come detto la carriera professionale è indistinguibile da quella di Pio, con lui Amedeo Grieco ha inseguito il sogno di diventare un attore comico professionista e sempre con l’amico ha condiviso la gavetta ed i successi di questi anni. La carriera televisiva è iniziata nel 2004 nel programma Occhio di Bue, poi c’è stato il passaggio a Radio Norba e Tele Norba, quindi il debutto sui canali nazionali alla Rai e il successo a Mediaset con Zelig, Ultras dei Vip e soprattutto Emigratis.

Leggi anche ->Quanto guadagna Alice Campello: introiti e patrimonio della modella

Per quanto riguarda la vita privata, Amedeo Grieco è sposato e innamoratissimo della moglie Maria Finizzio, con la quale ha avuto due splenditi bambini: Federico e la nuova arrivata Alice. Non ha mai nascosto il suo legame con la famiglia e la terra d’origine. Il suo legame di amicizia con Pio D’Antini è strettissimo e sincero, così come quello con la moglie del collega Cristina Garofalo.