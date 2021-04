Quanto guadagna Alice Campello: introiti e patrimonio della modella

Conosciamo meglio la storia di Alice Campello, modella influencer e moglie del calciatore spagnolo Alvaro Morata: quanto guadagna?

Alice Campello, originaria di Venezia, è diventata da pochi anni la moglie dell’attaccante spagnolo della Juventus, Alvaro Morata. Ma la modella originaria di Venezia, è anche una stilista e imprenditrice ed è diventata una vera influencer con circa 2,3 milioni di followers su Instagram. La sua famiglia era già molto agiata: Alice è nata a Mestre nel 1995 ed è la figlia di Maria Libralesso e Andrea Campello, Ceo della Campello Motors, che è una celebre concessionaria che distribuisce auto Fiat e Jeep nel Nord Est e che vanta 120 milioni di euro di fatturato con i dati che risalgono al 2017. Per un breve periodo ha lavorato anche nell’azienda del padre per poi intraprendere una strada tutta sua con pubblicità e copertine.

Quanto guadagna Alice Campello, le curiosità

Alice Campello ha iniziato a pubblicizzare brand come modella di un certo rilievo, come Chanel, Emilio Pucci, Missoni, Dolce e Gabbana, Patek Philippe. Inoltre, è stata ambassador di Balenciaga, Levi’s, Adidas, Polo Ralph Lauren, Ray-Ban e Alexander Mcqueen posando anche per riviste di moda come Vogue, GQ, Elle e Harper’s Bazaar. Successivamente, a partire dal 2016 ha lanciato la sua linea di borse, Avril Bag, vendute al prezzo di 159 euro l’una, mentre un anno dopo è stata l’ideatrice di MASQMAI London, marchio di prodotti beauty dalla forte impronta ecologica.

Nel frattempo si è laureata anche in marketing allo IULM nel 2016, mentre con Alvaro Morata si è sposata nel giugno 2017 a Venezia. Così l’influencer veneziana guadagnerebbe tanto dalle sponsorizzazioni su Instagram, circa 10.000 euro a post, proprio come ha svelato la sua amica e collega Chiara Biasi. Infine, secondo alcune indiscrezioni il suo patrimonio netto si aggira intorno 1-5 milioni $, più quello di suo marito calciatore della Juventus e della Nazionale spagnola.